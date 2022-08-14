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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Kayseri siftah yaptı

Kayseri siftah yaptı
Süper Lig'de yeni sezonu geçen hafta Beşiktaş mağlubiyetiyle açan Yukatel Kayserispor, dün sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleye adeta golle başladı. 4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı Cardoso'ya gönderdi, Portekizli futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. Sarı-siyahlılar, bu gole karşılık vermek için bastırırken 26'da Mehmet Yeşil 43'te de Abazaj fırsatları değerlendiremedi. Konuk takım ikinci yarıda da İbrahim Yılmaz ile 2 pozisyondan faydalanamadı. 74'te ise Gavranovic'in sert şutunda top direkten döndü. 89'da kritik noktadan kazanılan serbest vuruşu Ebert gole çeviremeyince İstanbulspor ikinci mücadelesinden de boynu bükük ayrıldı.

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Kayseri siftah yaptı
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