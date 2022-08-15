Galatasaray’da Nelsson sonrası hedef Isak Hien!

Savunmaya takviye adına arayışlarını sürdüren Galatasaray , Victor Nelsson'un ayrılık ihtimali sonrası bu bölgeye birden fazla ismi de dahil edebilir. Marcao ve muhtemel Victor Nelsson transferlerinden önemli gelir imkanı yakalayan Galatasaray, yine potansiyelli bir isme yöneldi. Sarı-Kırmızılıların birçok takımın peşinde olduğu Djurgarden'den Isak Hien ile ilgilendiği belirtildi.

TEMASLAR BAŞLADI

İsveç basınından SportExpressen, Galatasaray'ın Hien ile ilgilenen takımlar arasında olduğunu aktardı. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılıların, oyuncunun menajerleriyle de bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Hien'in transferi için özellikle İtalyan ekipleri son derece istekli. SportExpressen Verona'nın Hien için 30 milyon Kron (2 milyon 860 bin Euro) artı 12 milyon Kron (1 milyon 144 bin Euro) bonuslar şeklinde teklifini sunduğunu ifade ediyor.

Gianluca Di Marzio da Torino'nun Hien için 40 milyon Euro (3 milyon 813 bin Kron) teklifte bulunduğunu aktarmıştı fakat İtalyan ekibi savunma hattına yapacağı takviye adına Ajax'tan Schuurs için de görüşmelerini sürdürüyor.

Djurgarden'in 23 yaşındaki stoperi için Torino ve Verona'nın avantajlı ekipler oldukları belirtilse de Cremonese ve Galatasaray'ın da temaslarının sürdüğü ifade ediliyor.