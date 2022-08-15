İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında derbi heyecanı yaşanırken, ortalık karıştı. Chelsea-Tottenhamkarşılaşmasının68. dakikasındaTottenham beraberlikgolünü atarken, teknikdirektör AntonioConte, sevinciniChelsea kulübesinedoğru yaşadı. Sinirler gerilirken Maviler'in hocası Thomas Tuchel, Conte'nin üzerine yürüdü. Ardından maç devam etti ancak bitiş düdüğüyle tekrar kargaşa çıktı, iki teknikadam el sıkışırkenbirbirleriyle lafdalaşına girip kafakafaya geldi. Araya güvenlik güçleri girip ikiliyi uzaklaştırdı. Bu olay sosyal medyada büyük sükse yarattı. Mücadele ise 2-2 beraberebitti. Chelsea'nin gollerini Koulibaly ve Reece James atarken, konuk takımda Höjbjerg ve Harry Kane ağları sarstı.