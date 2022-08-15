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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Kaos!

Kaos!
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında derbi heyecanı yaşanırken, ortalık karıştı. Chelsea-Tottenham karşılaşmasının 68. dakikasında Tottenham beraberlik golünü atarken, teknik direktör Antonio Conte, sevincini Chelsea kulübesine doğru yaşadı. Sinirler gerilirken Maviler'in hocası Thomas Tuchel, Conte'nin üzerine yürüdü. Ardından maç devam etti ancak bitiş düdüğüyle tekrar kargaşa çıktı, iki teknik adam el sıkışırken birbirleriyle laf dalaşına girip kafa kafaya geldi. Araya güvenlik güçleri girip ikiliyi uzaklaştırdı. Bu olay sosyal medyada büyük sükse yarattı. Mücadele ise 2-2 berabere bitti. Chelsea'nin gollerini Koulibaly ve Reece James atarken, konuk takımda Höjbjerg ve Harry Kane ağları sarstı.

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