Son dakika: Fenerbahçe’nin Austria Wien maçı kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'le karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transfer Ezgjan Alioski kendisine bulunurken, yıldız isimler yer almadı.
O İSİMLER KADRODA YER BULAMADI
Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya