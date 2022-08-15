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Giriş Tarihi: 15.8.2022 17:16 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:22

Son dakika: Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kadrosu belli oldu!

Son dakika: Fenerbahçe’nin Austria Wien maçı kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'le eşleşen Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transfer Ezgjan Alioski kendisine bulunurken, yıldız isimler yer almadı. İşte tüm detaylar..

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'le karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transfer Ezgjan Alioski kendisine bulunurken, yıldız isimler yer almadı.

O İSİMLER KADRODA YER BULAMADI

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kadrosu belli oldu!
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