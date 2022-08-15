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Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:38 Son Güncelleme: 15.8.2022 11:39

Trabzonspor'da Munir El Haddadi müjdesi!

Trabzonspor’da Munir El Haddadi müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor, Edin Visca'nın sakatlığı sonrası yerine getireceği ismi buldu. Bordo mavili ekip, Sevilla forması giyen Munir El Haddadi ile ilgilenmeye başladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Sevilla'da forma giyen Munir El Haddadi ile ilgileniyor. Edin Visca'yı sakatlığa kurban veren Trabzonspor, oyuncunun yerini Faslı yıldız ile doldurmayı planlıyor.

26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un yanı sıra Alaves ve Getafe takımları da nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun kulübü Sevilla ise bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro istiyor.

BARCELONA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Sevilla, 25 yaşındaki forvet oyuncusunu 2019 yılının devre arasında Barcelona'dan transfer etmişti. Kariyerinde Valencia, Alaves gibi kulüplerde kiralık olarak da yer alan Haddadi, geçtiğimiz sezon Sevilla forması ile La Liga'da 16 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol kaydetmişti.

Ana mevkisi santrfor olan Haddadi, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Bu durum Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı memnun ediyor. (Fotomaç)

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Trabzonspor'da Munir El Haddadi müjdesi!
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