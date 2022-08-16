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Giriş Tarihi: 16.8.2022 19:58

23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı

AA
23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazandı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

26. dakikada Türkiye öne geçti. Mehmet Özcan ara pasında sağdan ceza sahasına giren Polat Yazdır'a çıkardı. Polat, kale sahasının önünde müsait durumdaki Umut Nayir'e pasını attı ancak Umut istediği vuruşu yapamadı. Umut'tan seken top Metehan Altunbaş'ın önünde kaldı. Metehan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı milli takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım, maçı 1-0 kazandı ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın şampiyonu oldu.

BAKAN KASAPOĞLU MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya maçında milli takımı yalnız bırakmadı.

Stada gelerek milli takıma destek olan Kasapoğlu, karşılaşmayı İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'la izledi.

Kasapoğlu ve Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'a Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

TÜRKİYE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SIKINTI YAŞADI

Türkiye, oyuncu değişikliği kuralına göre hakkı dolmasına rağmen değişiklik yapmak istedi ancak maçın hakemi buna engel oldu.

Kurala göre maç oynanırken 5 oyuncu değişikliği hakkı bulunuyor. Ancak takımlar bu hakkı maçı en fazla 3 kere durdurarak kullanabiliyor. Devre arasında yapılan değişiklik bu kurala dahil değil.

Milli takım 41, 55 ve 68. dakikalarda birer oyuncu değişikliği yaparak hakkını doldurdu. Fatih Kurucuk'un sakatlanmasıyla 75. dakikada teknik direktör Mehmet Yıldırım değişiklik yapmak istedi. Bunu fark eden Suudi Arabistan kenar yönetimi buna itiraz etti. Hakemler kısa bir süre konuştuktan sonra oyuncu değişikliği yapılmasına izin vermedi.

Sakatlanan Fatih Kurucuk da takımı 10 kişi bırakmamak için oyuna devam etti.

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23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı
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