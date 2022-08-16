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Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:24

Fenerbahçeliler dört gözle Maxi Gomez'i bekliyor!

Fenerbahçeliler dört gözle Maxi Gomez’i bekliyor!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Maxi Gomez heyecanı yaşanmaya devam ediyor. İşte golcü futbolcunun Fenerbahçe'ye maliyeti...

Fenerbahçeli taraftarlar, Maxi Gomez transferinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlamıştı. Valencia da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu bulacak teklife yeşil ışık yaktı. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Gomez'in Fenerbahçe 'ye gelmek istemesinde vatandaşı Darwin Nunez'in de payı olduğu ortaya çıktı. Nunez, Jorge Jesus yönetiminde Benfica'da müthiş bir gelişim gösterdikten sonra bu yaz 75 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.

JORGE JESUS ETKİSİ
Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası vatandaşı Nunez ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Liverpool'un golcüsünün, Jorge Jesus ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederek, "Mutlaka onunla çalışmanı öneririm. Gelişiminde önemli bir rol oynar" dediği belirtildi. Bu sözlerin, Gomez'in Sarı-Lacivertliler'e transfer olma isteğini fazlasıyla artırdığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI'NI İSTİYOR
Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe'de kasım ayına kadar üst düzey bir performans sergileyerek Dünya Kupası'nda ülkesinden davet almanın hesaplarını yapıyor.

VALENCİA 14.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Valencia, 2019 yazında golcü oyuncu için 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken Yarasalar son olarak, takımın en önemli isimlerinden Goncalo Guedes'i 32.6 milyon Euro'ya Wolverhampton'a satmıştı. Gomez, geçen sezon 32 resmi maçta 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

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Fenerbahçeliler dört gözle Maxi Gomez'i bekliyor!
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