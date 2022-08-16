Fenerbahçeliler dört gözle Maxi Gomez’i bekliyor!

Fenerbahçeli taraftarlar, Maxi Gomez transferinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlamıştı. Valencia da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu bulacak teklife yeşil ışık yaktı. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Gomez'in Fenerbahçe 'ye gelmek istemesinde vatandaşı Darwin Nunez'in de payı olduğu ortaya çıktı. Nunez, Jorge Jesus yönetiminde Benfica'da müthiş bir gelişim gösterdikten sonra bu yaz 75 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.
JORGE JESUS ETKİSİ
Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası vatandaşı Nunez ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Liverpool'un golcüsünün, Jorge Jesus ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederek, "Mutlaka onunla çalışmanı öneririm. Gelişiminde önemli bir rol oynar" dediği belirtildi. Bu sözlerin, Gomez'in Sarı-Lacivertliler'e transfer olma isteğini fazlasıyla artırdığı kaydedildi.
VALENCİA 14.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Valencia, 2019 yazında golcü oyuncu için 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken Yarasalar son olarak, takımın en önemli isimlerinden Goncalo Guedes'i 32.6 milyon Euro'ya Wolverhampton'a satmıştı. Gomez, geçen sezon 32 resmi maçta 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı.