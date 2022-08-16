Fenerbahçeliler dört gözle Maxi Gomez’i bekliyor!

Fenerbahçeli taraftarlar, Maxi Gomez transferinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlamıştı. Valencia da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu bulacak teklife yeşil ışık yaktı. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Gomez'in Fenerbahçe 'ye gelmek istemesinde vatandaşı Darwin Nunez'in de payı olduğu ortaya çıktı. Nunez, Jorge Jesus yönetiminde Benfica'da müthiş bir gelişim gösterdikten sonra bu yaz 75 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.