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Giriş Tarihi: 16.8.2022 16:52

Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu renklerine bağladı!

Gaziantep FK, Onurhan Babuscu’yu renklerine bağladı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker forması giyen Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker forması giyen genç futbolcu Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Onurhan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ONURHAN BABUSCU KİMDİR?

5 Eylül 2003 tarihinde Avusturya'nın Wien şehrinde dünyaya gelen Onurhan, orta saha mevkisinde forma giyiyor. Yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra gol vuruşlarıyla ön plana çıkan yıldız adayı, kariyerinde 35 maça çıkarken 8 gol atma başarısı gösterdi. Avusturya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 23 kez forma giyen Onurhan, 4 kez de gol sevinci yaşadı.

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Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu renklerine bağladı!
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