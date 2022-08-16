Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo sorusuna yanıt! "Onun farklı fikirleri var"

JOAO PEDRO VE ALIOSKI'NİN DURUMU



Jesus, Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Pedro, geldiğinde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan iyileşiyor. Fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski, geleli 2 hafta oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde yoktu. Onun da oynayacağı zaman gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Son Avrupa ligindeki ilk 11'e kıyasla çok fazla değişiklik yaptık. 3 günde 1 maç oynayan takımların bunu yapması gerek. Onun da zamanı gelecektir muhakkak."



"SAĞ BEK ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"



Jesus, sağ bek rotasyonuyla ilgili gelen bir soruya ise "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Ferdi ve Burak var. O pozisyonda oyuncu ihtiyacı olduğumuzu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.