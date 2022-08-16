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Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:31 Son Güncelleme: 16.8.2022 13:59

Milli futbolcu Mert Müldür Juventus - Sassuolo maçında sakatlandı

Milli futbolcu Mert Müldür Juventus - Sassuolo maçında sakatlandı

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo deplasmanda Juventus'a 3-0 mağlup oldu. Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Mert Müldür, maçın ilk dakikalarından sakatlanarak oyundan çıktı.

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo deplasmanda Juventus'a konuk oldu. Juventus'un sahadan 3 -0 galip ayrıldığı karşılaşmada milli futbolcu Mert Müldür sakatlandı.

OYUNDAN SEDYE İLE ÇIKTI

Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Müldür, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında sakatlık geçirdi. Milli futbolcu rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Oyuna devam etmeye çalışan Mert, bir süre sonra kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. İlk müdahalenin ardından Mert Müldür sahaya geri dönse de oyuna devam edemedi ve sedye yardımı ile saha kenarına alındı. 7. dakikada oyundan alınan Mert'in yerine Sassuolo'da Jeremy Toljan oyuna dahil oldu.



KAAN AYHAN 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Sassuolo'da oynayan bir diğer temsilcimiz Kaan Ayhan ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

DI MARİA İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Juventus'un sezon başında PSG'den bedelsiz olarak kadorsuna kattığı yeni transferi Arjantili yıldız Angel Di Maria 26. dakikada gol perdesini açan isim oldu. 43. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle ev sahibi takım farkı ikiye çıkartırken, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vlahovic maçın skorunu belirlerdi.

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Milli futbolcu Mert Müldür Juventus - Sassuolo maçında sakatlandı
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