Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor! Kopenhag karşısında 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 16.8.2022 21:00 Son Güncelleme: 16.8.2022 21:04

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor! Kopenhag karşısında 11’ler belli oldu…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor! Kopenhag karşısında 11’ler belli oldu…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan başlıyor. Gruplara kalmak için yarışacak olan temsilcimiz, Kopenhag deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak mücadelede ilk 11’ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

KOPENHAG: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Haraldsson, Claesson, Biel.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi. Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

AVCI İLE 3. KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı.

İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.

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