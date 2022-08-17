Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid: Fenerbahçe’nin kalitesi ortada, bir dünya devi

Viyana'da maçın oynanacağı Viola Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmid, kulüpleri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Takımdaki birçok oyuncunun kariyerlerinde zirve maçını yaşayacağını aktaran Schmid, "Heyecanımız dorukta. Kulübümüz için çok büyük bir maç. Çoğu oyuncu için büyük bir heyecan, kariyerlerinde zirve maçı olacak. Takım olarak iyi mücadele etmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamayı hedefliyoruz. Kendimizi bu büyük rakibe karşı baskı altına almamak çok önemli. Maçta hızlı şekilde konsantrasyonu yakalayıp takım halinde planlarımızı ortaya koymamız lazım" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIN KUVVETİNE İNANIYORUM"

Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı ağırlamanın kendileri için büyük bir olay olduğunu anlatan Schmid, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki disiplinimizi sahaya yansıtırsak, sonucu olabildiği kadar uzatabilir ve beraberliği koruyabilirsek elimize fırsatlar gelecektir. Kalite olarak tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Elimizdeki sınırları zorlayarak bir mucizenin peşinde koşacağız. Takımımın kuvvetine inanıyorum. Fenerbahçe'yi zorlamak için herkesin kendi limitini aşması gerekiyor."

"TARKAN SERBEST İLE GÖRÜŞMEDİK"

Sadece defans yapmayacaklarını ve futbol oynamayı da hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'yi fazlasıyla inceledik. Slovacko maçında kendim sahadaydım, detaylıca inceledim. Almanya'da yardımcı antrenörken Türkiye'de çok fazla kontağım vardı. Bunların hepsini bilgi için kullandık. Tarkan Serbest ile görüşmemiz ise olmadı. Fenerbahçe'nin saldırgan ve atak oynayacağını bildiğimiz için kendi planımızı bu yönde hazırladık" değerlendirmesinde bulundu.