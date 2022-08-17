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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Beşiktaş’tan Dele Alli bombası!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan Dele Alli bombası!

Kartal, Everton'da forma giyen yıldız orta sahanın transferini bitirmek üzere. Siyah-beyazlı takım, 26 yaşındaki İngiliz oyuncuyla 2 milyon 250 bin Euro maaşa el sıkıştı. Kulübüyle de satın alma opsiyonlu kiralama için büyük ölçüde anlaşıldı

Beşiktaş, kadrosuna İngiltere Premier Lig tecrübesi olan yıldız bir futbolcuyu katıyor: Dele Alli… Siyah-beyazlılar, asıl mevkii on numara olan ancak merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabilen Everton'ın 26 yaşındaki futbolcusunun transferinde büyük mesafe kat etti. İşte Dele Alli operarasyonunun perde arkası:

LAMPARD ISTEMEDI, İSMAEL KAPTI
Tottenham'da yaptığı çıkışla bir döneme damga vuran ve İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen Alli, geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutmuştu. Ancak son iki sezonunda düşüşte olan oyuncu, İngiliz ekibinin teknik direktörü Frank Lampard tarafından kadroda düşünülmedi. Beşiktaş cephesi ise teknik direktör Valerien İsmael'e, Alli'yi önerince, "Böyle bir şey mümkünse kesinlikle isterim. Bize çok büyük değer katar" ifadeleriyle yanıt verdi.

1+3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Bu durumu fırsata çevirebileceğine inanan siyah- beyazlı idareciler, geçtiğimiz hafta itibariyle resmi olarak Dele Alli'yi opsiyonlu kiralamak için teklifini iletti ve büyük ölçüde anlaşma sağladı. Oyuncuyla yapılan görüşmede de 2 milyon 250 bin Euro yıllık ücrete el sıkışıldı. Başarılı orta saha ile 1+3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

N'KOUDOU VE GEDSON DEVREDE
Tottenham'dan eski arkadaşları N'Koudou ve Gedson Fernandes ile de fikir alışverişinde bulunan Dele Alli, kulüp imkânları, taraftar ve İstanbul'a dair iyi geri dönüşler sonrası kararını olumlu yönde verdi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın artık işi bitirmesini bekliyor.

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Beşiktaş’tan Dele Alli bombası!
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