Beşiktaş’tan Dele Alli bombası!

Beşiktaş, kadrosuna İngiltere Premier Lig tecrübesi olan yıldız bir futbolcuyu katıyor:Siyah-beyazlılar, asıl mevkii on numara olan ancak merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabilen Everton'ın 26 yaşındaki futbolcusunun transferinde büyük mesafe kat etti.Tottenham'da yaptığı çıkışla bir döneme damga vuran ve İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen Alli, geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutmuştu. Ancak son iki sezonunda düşüşte olan oyuncu, İngiliz ekibinin teknik direktörü Frank Lampard tarafından kadroda düşünülmedi. Beşiktaş cephesi ise teknik direktör Valerien İsmael'e, Alli'yi önerince,ifadeleriyle yanıt verdi.Bu durumu fırsata çevirebileceğine inanan siyah- beyazlı idareciler, geçtiğimiz hafta itibariyle resmi olarak Dele Alli'yive büyük ölçüde anlaşma sağladı. Oyuncuyla yapılan görüşmede de 2 milyon 250 bin Euro yıllık ücrete el sıkışıldı. Başarılı orta saha ile 1+3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.Tottenham'dan eski arkadaşları N'Koudou ve Gedson Fernandes ile de fikir alışverişinde bulunan Dele Alli, kulüp imkânları, taraftar ve İstanbul'a dair iyi geri dönüşler sonrası kararını olumlu yönde verdi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın artık işi bitirmesini bekliyor.