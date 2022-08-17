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Giriş Tarihi: 17.8.2022 19:21

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum

DHA
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Malmö ile deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçıyla ilgili, "Mutlaka bizim buradan avantajlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyoruz. Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Hırslı ve istekli iki takımın maçı olacak" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve kırmızı beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Malmö ile oynayacakları maç öncesi İsveç'te düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Malmö takımının futbolculuk kariyerinde farklı bir yeri olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim için buranın anlamı büyük. Ben hem Beşiktaş'ta futbolculuk yaptığım zaman burada oynadım. Aynı şekilde antrenör olarak da burada karşılaştık, çok da güzel maçlarımız kıran kırana geçti. Çok zor bir rakiple oynayacağız. Çünkü çok oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında görünen bir takım. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizden önce sezon açtılar. Gayet de iyi gidiyorlar. Son maçlarına da bakıp analiz ettik. Benim oynadığım dönemde de gayet iyi durumdalardı. Her zaman klasik oyun disiplini ve düzenleri var. Mutlaka bizim buradan avantajlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyoruz. Ona göre bütün tedbirlerimizi alacağız. Ama bizdeki sıkıntı az transfer yaptığımız ve gelen arkadaşlarımız da hazır olmadıkları için sıkıntılı bir şekilde maça çıkacağız. Ama ikinci maçta kendi sahamızda bambaşka bir şekilde maça çıkacağız. Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Hırslı ve istekli iki takımın maçı olacak" diye konuştu.

UĞUR ÇİFTÇİ: SİVAS'A AVANTAJLI BİR ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUZ

Futbolcu Uğur Çiftçi ise zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Hazır bir takım olmaları, bizden bu sene daha çok maç oynamış rakibimizi iyi analiz ettik ve çalıştık. Buradan alacağımız iyi bir sonuçla Sivas'a avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz. Favori tabi ki de biziz. Tabi ki onlara da saygı duyuyoruz. Sivas'ta turu atlamak istiyoruz. Takımıma ve arkadaşlarıma güveniyorum. Üç ihtimal var ama turu atlayan taraf biz olmak istiyoruz" diye konuştu.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum
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