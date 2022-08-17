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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:31 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Maxi Gomez'de mutlu son çok yakın!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Maxi Gomez’de mutlu son çok yakın!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle golcü transferini bitirmek isteyen sarı lacivertliler, Valencia ile Maxi Gomez için 10 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Kanarya'nın Uruguaylı golcünün transferini kısa sürede duyuracağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de aylardır beklenen forvet takviyesinde mutlu son çok yakın. Sarı-Lacivertliler, Transfer dönemi başladığından beri birçok yıldızla temasa geçti, girişimlerde bulundu.

Bazen oyuncuyla anlaşıp, kulübüyle orta yol bulunamadı, zaman zaman ise takımlarla el sıkışılsa da yıldızlar ikna edilemedi. Sarı-Lacivertliler'de son dönemde 1 numaralı aday Maxi Gomez'di.

Uruguaylı oyuncuyla kısa sürede prensip anlaşmasına varılsa da Valencia ile yürütülen pazarlıklarda bir türlü orta yol bulunamadı. Fenerbahçe, görüşmelerden geri çekilip Michy Batshuayi'ye yöneldi. Belçikalı forvet bitme noktasına gelse de yönetim Maxi Gomez için son bir girişimde daha bulundu.

BONUS DA OLACAK

İspanyol basınının haberinde, Fenerbahçe ile Valencia'nın 10 milyon Euro'ya anlaştığı ve transferde hiçbir pürüz kalmadığı belirtildi. Bu bedelin, başarı bonuslarıyla biraz daha yükselebileceği de kaydedildi.

Haberde ayrıca, sarı lacivertlilerin Gomez transferini kısa sürede resmen açıklayacağı da yazıldı.

Gomez konusunda Fenerbahçe ile anlaşan Valencia'nın hemen düşük maliyetli iki yeni forvet için çalışmalara başladığı da ifade edildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Maxi Gomez'de mutlu son çok yakın!
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