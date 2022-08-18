Marc Bartra yerini ayırttı

Trabzonspor'un neredeyse iki aylık bir süreç sonucu renklerine bağladığı İspanyol stoper Marc Bartra, bordo-mavili formayı giydiği ilk maçta bu emeklerin boşa olmadığını kanıtladı.Takım arkadaşları ile uyum sorunu yaşamayan, oyunu geriden mükemmele yakın kuran 31 yaşındaki yıldızın, teknik direktörTecrübeli stoperin cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçında ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.32 dakikada 38 kez topla buluşan Bartra, yüzde 94 pas isabetiyle oynadı. 3 ikili mücadelenin 2'sini kazanırken, rakibin 2 topunu uzaklaştırıp 1 defa pas arası yaptı. 2 kez uzun topla takımına pozisyon hazırladı.Türk hocaların takım içi dengeleri bozmamak adına yapılan yeni transferlere yer vermemesine şaşırıyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuna Bartra ile başlasaydı yenilen iki goldeki defans hatalarını kesin yapılmazdı. Müthiş zeki, soğukkanlı, kaliteli ve tekniği yüksek bir stoper. Oyuna girdi, 40 yıllık Trabzonsporlu gibi görev yaptı. Topa hükmedişi, arkadaşlarını pozisyon konusunda uyarması, ayağa etkili pas yapması hemen göze çarptı.Trabzonspor geç de olsa oyuna akıl katacak, defansı toparlayacak ve liderliği üstlenecek bir isim aldı. Bartra, Trabzonspor'un çehresini değiştirecektir.Trabzonspor, Kopenhag maçının ardından ara vermeden hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca ve Serkan Asan katılmadı.10 milyon Euro artı bir sondaki satıştan yüzde 15 pay karşılığında Ajax'a satılan 19 yaşındaki stoper bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımıyla 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Hollanda devinin, genç oyuncu için özel bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor.