Marc Bartra yerini ayırttı

Kopenhag ile oynanan kritik maçta ikinci yarı oyuna giren Trabzonspor’un yeni yıldızı oyun bilgisi, pas yeteneği ve liderlik özelliği ile bordo-mavili futbolseverlerin gözüne çabuk girdi; ilk 11’de de yerini garantiledi
Trabzonspor'un neredeyse iki aylık bir süreç sonucu renklerine bağladığı İspanyol stoper Marc Bartra, bordo-mavili formayı giydiği ilk maçta bu emeklerin boşa olmadığını kanıtladı. ŞampiyonlarLigi play-off turu ilk maçındaKopenhag'a karşı 32dakika sahada kalanBartra defansı toparlarken,tam bir liderolduğunu da gösterdi.
ANTALYA MAÇINDA DEFANSIN PATRONU OLACAK
Takım arkadaşları ile uyum sorunu yaşamayan, oyunu geriden mükemmele yakın kuran 31 yaşındaki yıldızın, teknik direktör Abdullah Avcı'nın pas oyunu için iyi bir seçimolduğunu da gösterdi. Tecrübeli stoperin cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçında ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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32 dakikada 38 kez topla buluşan Bartra, yüzde 94 pas isabetiyle oynadı. 3 ikili mücadelenin 2'sini kazanırken, rakibin 2 topunu uzaklaştırıp 1 defa pas arası yaptı. 2 kez uzun topla takımına pozisyon hazırladı.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Türk hocaların takım içi dengeleri bozmamak adına yapılan yeni transferlere yer vermemesine şaşırıyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuna Bartra ile başlasaydı yenilen iki goldeki defans hatalarını kesin yapılmazdı. Müthiş zeki, soğukkanlı, kaliteli ve tekniği yüksek bir stoper. Oyuna girdi, 40 yıllık Trabzonsporlu gibi görev yaptı. Topa hükmedişi, arkadaşlarını pozisyon konusunda uyarması, ayağa etkili pas yapması hemen göze çarptı. 31 yaşındakioyuncuyu, İstanbul'un üç büyük kulübününgörmemesi ve transferini düşünmeyişineçok şaşırdım. Trabzonspor geç de olsa oyuna akıl katacak, defansı toparlayacak ve liderliği üstlenecek bir isim aldı. Bartra, Trabzonspor'un çehresini değiştirecektir.
AHMETCAN İMZALIYOR
Trabzonspor, Kopenhag maçının ardından ara vermeden hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca ve Serkan Asan katılmadı. Kafileyle birlikte Trabzon'a dönmeyenAhmetcan Kaplan ise Ajax'a imza atmak içinHollanda'nın yolunu tuttu. 10 milyon Euro artı bir sondaki satıştan yüzde 15 pay karşılığında Ajax'a satılan 19 yaşındaki stoper bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımıyla 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Hollanda devinin, genç oyuncu için özel bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor.