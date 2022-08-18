Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Premier Lig çıkarması! Ada’dan 2 isim daha...

İsveçli Isak Hien için kulübü Djurgarden ile temaslarına devam eden Beşiktaş, Manchester United'ın takımda düşünmediği Eric Bailly için devreye girdi ve İngilizlere kiralama teklifi götürdü.
28 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlayan ManU, henüz Beşiktaş'ın isteğine olumlu yanıt vermedi. Fildişi Sahilli oyuncu ile ayrıca İtalya'dan Roma, Fransa'dan Marsilya ve Monaco ilgileniyor.
Beşiktaş'ın İngiliz ekibinden bir diğer isteği ise 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amad Diallo. Bailly'i satmak isteyen Manchester ekibi, Diallo içinse kiralamaya sıcak bakıyor. Genç oyuncu sağ ve sol kanat dışında forvet arkasında da görev alabiliyor.