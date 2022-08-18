Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

Süper Lig'de Giresunspor'a karşı sürpriz bir mağlubiyet alan Galatasaray, transfer sezonunda Sergio Oliveira, Midtsjö, Lucas Torreira, Haris Seferovic ve Dries Mertens gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
OKAN BURUK'TAN STOPER TALEBİ
Mağlubiyet sonrası Başkan Dursun Özbek ile görüşen Teknik Direktör Okan Buruk, bir transfer daha yapılmasını talep etti. Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile boşluğu doldurdu. Fakat Okan Buruk'un bir stoper daha istediği öğrenildi.
Nelsson'un takımda kalmasından savunmayı daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da stoper transfer için hareketlilik yaşanıyor.
ASLAN'DAN PENETRA HAMLESİ
Galatasaray, aradığı stoperi Portekiz'de buldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Aslan, Famalicao'da oynayan Alexandre Penetra için de hamle yaptı.
2 MİLYON + 500 BİN EURO BONUS
Galatasaray'ın 20 yaşındaki genç stoperi kadrosuna katmak için Famalicao ile görüşmelerde bulunduğu yazıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Famalicao'ya 2.5 milyon euro bonservis ücreti teklifinde bulundu ve pazarlıklar devam ediyor.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Portekizli genç yıldız Penetra'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak görülüyor.