Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan'dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...
Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:52 Son Güncelleme: 18.8.2022 15:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan'dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Mağlubiyet sonrası Başkan Dursun Özbek'le bira araya gelen Okan Buruk, yeni bir transfer daha istedi. Transfer için harekete geçen yönetim, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Sürpriz transfer hamlesi yapmaya hazırlanan yönetimin futbolcuya sunduğu teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de Giresunspor'a karşı sürpriz bir mağlubiyet alan Galatasaray, transfer sezonunda Sergio Oliveira, Midtsjö, Lucas Torreira, Haris Seferovic ve Dries Mertens gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

OKAN BURUK'TAN STOPER TALEBİ

Mağlubiyet sonrası Başkan Dursun Özbek ile görüşen Teknik Direktör Okan Buruk, bir transfer daha yapılmasını talep etti. Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile boşluğu doldurdu. Fakat Okan Buruk'un bir stoper daha istediği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

Nelsson'un takımda kalmasından savunmayı daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da stoper transfer için hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

ASLAN'DAN PENETRA HAMLESİ

Galatasaray, aradığı stoperi Portekiz'de buldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Aslan, Famalicao'da oynayan Alexandre Penetra için de hamle yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

2 MİLYON + 500 BİN EURO BONUS

Galatasaray'ın 20 yaşındaki genç stoperi kadrosuna katmak için Famalicao ile görüşmelerde bulunduğu yazıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Famalicao'ya 2.5 milyon euro bonservis ücreti teklifinde bulundu ve pazarlıklar devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan’dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Portekizli genç yıldız Penetra'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak görülüyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan'dan sürpriz transfer hamlesi! Portekizliler duyurdu...
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