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Giriş Tarihi: 18.8.2022 07:55 Son Güncelleme: 18.8.2022 07:55

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marc Bartra yerini ayırttı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Marc Bartra yerini ayırttı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag ile oynanan kritik maçta ikinci yarı oyuna giren Trabzonspor’un yeni yıldızı oyun bilgisi, pas yeteneği ve liderlik özelliği ile bordo-mavili futbolseverlerin gözüne çabuk girdi; ilk 11’de de yerini garantiledi.

Trabzonspor'un neredeyse iki aylık bir süreç sonucu renklerine bağladığı İspanyol stoper Marc Bartra, bordo-mavili formayı giydiği ilk maçta bu emeklerin boşa olmadığını kanıtladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a karşı 32 dakika sahada kalan Bartra defansı toparlarken, tam bir lider olduğunu da gösterdi.

ANTALYA MAÇINDA DEFANSIN PATRONU OLACAK

Takım arkadaşları ile uyum sorunu yaşamayan, oyunu geriden mükemmele yakın kuran 31 yaşındaki yıldızın, teknik direktör Abdullah Avcı'nın pas oyunu için iyi bir seçim olduğunu da gösterdi. Tecrübeli stoperin cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçında ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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32 dakikada 38 kez topla buluşan Bartra, yüzde 94 pas isabetiyle oynadı. 3 ikili mücadelenin 2'sini kazanırken, rakibin 2 topunu uzaklaştırıp 1 defa pas arası yaptı. 2 kez uzun topla takımına pozisyon hazırladı.

LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Türk hocaların takım içi dengeleri bozmamak adına yapılan yeni transferlere yer vermemesine şaşırıyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuna Bartra ile başlasaydı yenilen iki goldeki defans hatalarını kesin yapılmazdı. Müthiş zeki, soğukkanlı, kaliteli ve tekniği yüksek bir stoper. Oyuna girdi, 40 yıllık Trabzonsporlu gibi görev yaptı. Topa hükmedişi, arkadaşlarını pozisyon konusunda uyarması, ayağa etkili pas yapması hemen göze çarptı. 31 yaşındaki oyuncuyu, İstanbul'un üç büyük kulübünün görmemesi ve transferini düşünmeyişine çok şaşırdım. Trabzonspor geç de olsa oyuna akıl katacak, defansı toparlayacak ve liderliği üstlenecek bir isim aldı. Bartra, Trabzonspor'un çehresini değiştirecektir.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Marc Bartra yerini ayırttı
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