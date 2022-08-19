Trabzonspor-Kopenhag maçı biletlerine yoğun ilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı biletleri Passolig ve bilet gişelerinde satışa çıktı. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, sabahın erken saatlerinde gelerek bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EN UCUZ BİLET 400 TL

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçında tribünlerde taraftar baskısı oluşması için bilet fiyatlarını buna göre belirledi. Kopenhag maçı için fiyatlar VIP Platinum bilet 1500 TL, VIP Gold bilet 1250 TL, VIP Silver bilet 1000 TL, Batı tribün bileti 500 TL ve Doğu tribün bileti 400 TL olarak belirlendi.

RAKİP TARAFTAR 100 KRON'A ALACAK

Fırtına ve kale arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için yeniden satışa açılmadı. UEFA ev sahipliğinde yapılan turnuva kuralları gereği VIP koltuklarda sınırlı sayıda bilet satışa çıkarıldı. Rakip takım taraftarına ayrılan misafir tribün biletleri de 100 Danimarka Kronu (245 TL) olarak satışa çıktı.