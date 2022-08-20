Favori Sörloth plase Maxi Gomez

Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında gelen santrfor transferinde Fenerbahçe, son düzlüğe girdi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Leipzig'de forma giyen Alexander Sörloth için kulübüne yaptığı teklifin olumlu olduğu ve son kararın beklendiği bildirildi. Hem Alman ekibi hem de Norveçli golcü teklife sıcak bakıyor. Ancak Leipzig'in sarı-lacivertlilerden birkaç gün süre istediği kaydedildi. 26 yaşındaki futbolcununUruguaylı golcü için Valencia ile uzlaşmanın çok yakın olduğu, Fenerbahçe isterse bu transferi bitirebilecek düzeye geldiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Sörloth'tan gelecek yanıta göre harekete geçecek.FENERBAHÇE, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için21 yaşındaki oyuncunun bugün Belçika'ya gidip sağlık kontrollerinin ardından Westerlo ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Muhammed, geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçirmiş,Wien Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle özür mesajı paylaştı ve "Stadyumda meydana gelen olaylar tüm dış ortaklarla birlikte ele alınmaktadır. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz.dedi. F.Bahçe ise şu açıklamayı yaptı: "Hassasiyetimizi paylaşan ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien'e teşekkür ederiz. Ancak Viyana emniyet birimlerinin taraftarlarımıza yönelik tavrı ve davranışları kabul edilemez."