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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Favori Sörloth plase Maxi Gomez

Favori Sörloth plase Maxi Gomez

Fenerbahçe, Norveçli golcüde kulübü Leipzig’in kararını beklemeye geçti. Sonuç olumsuz olursa Uruguaylı Gomez için hemen harekete geçilecek

Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında gelen santrfor transferinde Fenerbahçe, son düzlüğe girdi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Leipzig'de forma giyen Alexander Sörloth için kulübüne yaptığı teklifin olumlu olduğu ve son kararın beklendiği bildirildi. Hem Alman ekibi hem de Norveçli golcü teklife sıcak bakıyor. Ancak Leipzig'in sarı-lacivertlilerden birkaç gün süre istediği kaydedildi. 26 yaşındaki futbolcunun veya kulübünün vereceği karar olumsuz olursa Fenerbahçe, Maxi Gomez'e yönelecek. Uruguaylı golcü için Valencia ile uzlaşmanın çok yakın olduğu, Fenerbahçe isterse bu transferi bitirebilecek düzeye geldiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Sörloth'tan gelecek yanıta göre harekete geçecek. İspanyol basınında yer alan haberlerde de Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, Gomez'i takımda istemediği vurgulandı.

GÜMÜŞKAYA BELÇİKA'DA
FENERBAHÇE, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Belçika ekibi Westerlo ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki oyuncunun bugün Belçika'ya gidip sağlık kontrollerinin ardından Westerlo ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Muhammed, geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçirmiş, 17 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

WIEN, ALTAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ
AUSTRIA Wien Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle özür mesajı paylaştı ve "Stadyumda meydana gelen olaylar tüm dış ortaklarla birlikte ele alınmaktadır. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz. Sahaya cisim atmak, müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir davranıştır" dedi. F.Bahçe ise şu açıklamayı yaptı: "Hassasiyetimizi paylaşan ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien'e teşekkür ederiz. Ancak Viyana emniyet birimlerinin taraftarlarımıza yönelik tavrı ve davranışları kabul edilemez."

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Favori Sörloth plase Maxi Gomez
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