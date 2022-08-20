‘Fenerbahçe’nin askeriyim’

Austria Wien karşılaşmasına Joshua King futboluyla damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin ilk golünü atıp takımını ateşleyen Norveçli yıldız, yardımlaşması ve takım arkadaşlarına yaptığı servislerle alkış aldı. King, Kasımpaşa ve Wien karşılaşmalarnda attığı goller sonrası yaptığı asker selamının anlamını açıkladı. "Fenerbahçe taraftarına ben sizin askerinizim demek istedim" diyen tecrübeli oyuncunun özellikle Kadıköy atmosferinden çok etkilendiği bildirildi. Wien maçının ikinci yarısında adale ağrısı hisseden 30 yaşındaki golcünün, pazartesi günü oynanacak Adana Demispor maçında oynamama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.