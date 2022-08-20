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Giriş Tarihi: 20.8.2022 16:53

Galatasaray'a transferi Taffarel yapacak: Leo Ortiz

Galatasaray’a transferi Taffarel yapacak: Leo Ortiz

Galatasaray'ın, Bragantino takımının formasını giyen Leo Ortiz için teklif yaptığı iddia edildi. Taffarel'in transfer için devreye sokulması planlanıyor.

Galatasaray'ın efsane Brezilyalı kalecisi Claudio Taffarel, yeni transfer için çalışmalara dahil olabilir. Sarı-Kırmızılılar, Bragantino takımında forma giyen stoper oyuncusu Leo Ortiz için ilk teklifini yaptı. Brezilya ekibi ilk teklifi çevirdi ancak Galatasaray'ın ikinci bir teklifle Bragantino'nun kapısını çalacağı iddia edildi.

Ayrıca, transferde oyuncunun vatandaşı olan Taffarel'in de çalışmalara dahil olacağı bildirildi. 26 yaşındaki oyuncunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Leo Ortiz geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta görev alırken; takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. (Milliyet)

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Galatasaray'a transferi Taffarel yapacak: Leo Ortiz
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