Haber turu

Göztepe'de Ankersen devri!
TÜRK futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Göztepe Spor Kulübü, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in şirketi Sport Republic ile resmi imzaları attı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte" denildi. Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralmasıyla, Türk sporuna ilk yabancı yatırım oldu. Ankersen, "Buradaki tutku bizim ilgimiziçekti. Sürdürülebilir bir şekildebaşarı elde etmeye çalışacağız.Türkiye çok potansiyellibir ülke, insanlar futbol içindeliriyor. Taraftarlarla iyi biriletişim kurmak lazım" dedi.
UEFA, hakemleri açıkladı
F.BAHÇE, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçların hakemleri açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi play-off rövanşında Kadıköy'de A.Wien ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol Gil Manzano yönetecek. Başakşehir'in Konferans Ligi'nde Royal Antwerp ile deplasmanda oynayacağı play-off rövanş maçında, Avusturyalı ManuelSchuettengruber görev alacak. Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edeceği play-off rövanşında, Sırp SrdjanJovanovic düdük çalacak.
Copello'dan bronz madalya
ALMANYA'NIN başkenti Münih'te devam eden 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello, 400 metre engelli finalinde 48.78'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli atletimiz,Avrupa Şampiyonları'nda2016'da altın ve 2018'dekigümüşten sonra üçüncü madalyasınıelde etti. 200 metre finalinde ülkemizi temsil eden RamilGuliyev ise kasığından sakatlanarakyarışı tamamlayamadı.
Gençlerbirliği siftah yaptı
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başkentekibi mücadeleyi 2-1 kazanarakligdeki ilk galibiyetini aldı. Gençlerbirliği'ni 3 puana taşıyan golleri 10'da İlker ve 60'ta Musa attı. Balde'nin sayısı ev sahibine yetmedi. Bolu'da Ngandu, Ankara temsilcisinde ise Gökhan kırmızı kart gördü.