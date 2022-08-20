Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 20.8.2022

Haber turu

Haber turu
Göztepe'de Ankersen devri!
TÜRK futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Göztepe Spor Kulübü, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in şirketi Sport Republic ile resmi imzaları attı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte" denildi. Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralmasıyla, Türk sporuna ilk yabancı yatırım oldu. Ankersen, "Buradaki tutku bizim ilgimizi çekti. Sürdürülebilir bir şekilde başarı elde etmeye çalışacağız. Türkiye çok potansiyelli bir ülke, insanlar futbol için deliriyor. Taraftarlarla iyi bir iletişim kurmak lazım" dedi.

UEFA, hakemleri açıkladı
F.BAHÇE, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçların hakemleri açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi play-off rövanşında Kadıköy'de A.Wien ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyol Gil Manzano yönetecek. Başakşehir'in Konferans Ligi'nde Royal Antwerp ile deplasmanda oynayacağı play-off rövanş maçında, Avusturyalı Manuel Schuettengruber görev alacak. Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edeceği play-off rövanşında, Sırp Srdjan Jovanovic düdük çalacak.

Copello'dan bronz madalya
ALMANYA'NIN başkenti Münih'te devam eden 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello, 400 metre engelli finalinde 48.78'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli atletimiz, Avrupa Şampiyonları'nda 2016'da altın ve 2018'deki gümüşten sonra üçüncü madalyasını elde etti. 200 metre finalinde ülkemizi temsil eden Ramil Guliyev ise kasığından sakatlanarak yarışı tamamlayamadı.

Gençlerbirliği siftah yaptı
SPOR Toto 1. Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başkent ekibi mücadeleyi 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gençlerbirliği'ni 3 puana taşıyan golleri 10'da İlker ve 60'ta Musa attı. Balde'nin sayısı ev sahibine yetmedi. Bolu'da Ngandu, Ankara temsilcisinde ise Gökhan kırmızı kart gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, yarışmayı kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA