Haber turu

TÜRK futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Göztepe Spor Kulübü, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in şirketi Sport Republic ile resmi imzaları attı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte" denildi. Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralmasıyla, Türk sporuna ilk yabancı yatırım oldu. Ankersen,dedi.F.BAHÇE, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçların hakemleri açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi play-off rövanşında Kadıköy'de A.Wien ile karşılaşacağı mücadeleyi İspanyolyönetecek. Başakşehir'in Konferans Ligi'nde Royal Antwerp ile deplasmanda oynayacağı play-off rövanş maçında, Avusturyalıgörev alacak. Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü konuk edeceği play-off rövanşında, Sırpdüdük çalacak.ALMANYA'NIN başkenti Münih'te devam eden 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello, 400 metre engelli finalinde 48.78'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı.200 metre finalinde ülkemizi temsil edenSPOR Toto 1. Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.Gençlerbirliği'ni 3 puana taşıyan golleri 10'da İlker ve 60'ta Musa attı. Balde'nin sayısı ev sahibine yetmedi. Bolu'da Ngandu, Ankara temsilcisinde ise Gökhan kırmızı kart gördü.