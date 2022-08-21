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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Alkışlar Bardhi’ye

Alkışlar Bardhi’ye

Makedon oyuncu, Süper Lig’deki ilk iki şutunda da gol bulurken takımının ayakta kalan ismi oldu

Bordo-mavililerin Levante'den transfer ettiği Enis Bardhi ilk maçında göz doldurdu. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu, 43. dakikada Doğucan'ın yerine oyuna girerken 45+5'te ilk şutunda golünü bulup takımına enerji verdi. İkinci yarıya da etkili oyunu ile başlayan Bardhi, 73'te bir kez daha sahneye çıktı. Muhteşem bir vücut çalımı ile Antalya savunmasını ters tarafa gönderen oyuncu ardından da düzgün bir vuruşla fileleri sarstı. İlk maçındaki etkili performansı takımının puan almasına yetmese de taraftar sosyal medyada Bardhi'ye övgüler yağdırdı. Oyuncu da maçın ardından şunları söyledi: "İki gol attım ama kazanamadığımız için üzgünüm. Önemli olan takımın galip gelmesiydi. Hak etmediğimiz bir sonuç aldık."

BAKASETAS YERE YIĞILDI!
Karşılaşmanın 42. dakikasında bir anda kendisini yere bırakan Bakasetas'ın kasık bölgesinde ağrı hissettiği ve hemen ilk tedavisine başlandığı bildirildi. Oyuncunun detaylı taraması ise bugün Trabzon'da yapılacak.

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