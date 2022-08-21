Alkışlar Bardhi’ye

Bordo-mavililerin Levante'den transfer ettiği Enis Bardhi ilk maçında göz doldurdu. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu, 43. dakikada Doğucan'ın yerine oyuna girerken 45+5'te ilk şutunda golünü bulup takımına enerji verdi. İkinci yarıya da etkili oyunu ile başlayan Bardhi, 73'te bir kez daha sahneye çıktı.İlk maçındaki etkili performansı takımının puan almasına yetmese de taraftar sosyal medyada Bardhi'ye övgüler yağdırdı. Oyuncu da maçın ardından şunları söyledi:Karşılaşmanın 42. dakikasında bir anda kendisini yere bırakan Bakasetas'ın kasık bölgesinde ağrı hissettiği ve hemen ilk tedavisine başlandığı bildirildi. Oyuncunun detaylı taraması ise bugün Trabzon'da yapılacak.