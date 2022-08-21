C planı Marega!

Transfer sezonunun açılışından bugüne birçok santrfor ile görüşen Fenerbahçe, Sörloth ve Maxi Gomez ile görüşmelerde bir hayli ilerledi. Ancak transfer dönemindeki sürpriz gelişmeleri hesaba katan yöneticiler,2016 senesinde imza attığı Porto'dan 2021'de bedelsiz olarak ayrılanMarega,Mali Milli Takımı formasıyla24 maça çıkıp, 3 golkaydetti. Geçtiğimiz sezon imzaattığı Suudi Arabistan takımıAl Hilal'de 43 resmi karşılaşmadaforma giyen, tecrübeli futbolcu, takımına15 gol, 5 asistlik katkı sağladı.Ceza sahası içerisindenet bir bitirici olan Malili golcü,savunma arkasına sarkmalarda oldukçatehlikeli.