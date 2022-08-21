C planı Marega!

Portekiz Ligi’nde uzun yıllar forma giyen Malili oyuncu, geçen sene bedelsiz olarak Arabistan ekibi Al Hilal’in yolunu tutmuştu. Yönetim, istediği isimleri alamazsa 31 yaşındaki Marega’yı devreye sokacak
Transfer sezonunun açılışından bugüne birçok santrfor ile görüşen Fenerbahçe, Sörloth ve Maxi Gomez ile görüşmelerde bir hayli ilerledi. Ancak transfer dönemindeki sürpriz gelişmeleri hesaba katan yöneticiler, C planı olarak MoussaMarega'yı belirledi. 2016 senesinde imza attığı Porto'dan 2021'de bedelsiz olarak ayrılan 31 yaşındaki Marega'nınSuudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile2024'e kadar sözleşmesi var.
YIKILMIYOR AYAKTA KALIYOR
Güncel piyasa değeri7.5 milyon Euro olan Marega,Mali Milli Takımı formasıyla24 maça çıkıp, 3 golkaydetti. Geçtiğimiz sezon imzaattığı Suudi Arabistan takımıAl Hilal'de 43 resmi karşılaşmadaforma giyen, tecrübeli futbolcu, takımına15 gol, 5 asistlik katkı sağladı.1.83 boyundaki Marega fiziği ile öneçıkan bir oyuncu. Ceza sahası içerisindenet bir bitirici olan Malili golcü,savunma arkasına sarkmalarda oldukçatehlikeli. İkili mücadelelerdeise yıkılmaması ve ayakta kalabilmesien önemli özelliği.