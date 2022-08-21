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Giriş Tarihi: 21.8.2022

C planı Marega!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
C planı Marega!

Portekiz Ligi’nde uzun yıllar forma giyen Malili oyuncu, geçen sene bedelsiz olarak Arabistan ekibi Al Hilal’in yolunu tutmuştu. Yönetim, istediği isimleri alamazsa 31 yaşındaki Marega’yı devreye sokacak

Transfer sezonunun açılışından bugüne birçok santrfor ile görüşen Fenerbahçe, Sörloth ve Maxi Gomez ile görüşmelerde bir hayli ilerledi. Ancak transfer dönemindeki sürpriz gelişmeleri hesaba katan yöneticiler, C planı olarak Moussa Marega'yı belirledi. 2016 senesinde imza attığı Porto'dan 2021'de bedelsiz olarak ayrılan 31 yaşındaki Marega'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

YIKILMIYOR AYAKTA KALIYOR
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Marega, Mali Milli Takımı formasıyla 24 maça çıkıp, 3 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon imza attığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de 43 resmi karşılaşmada forma giyen, tecrübeli futbolcu, takımına 15 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 1.83 boyundaki Marega fiziği ile öne çıkan bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde net bir bitirici olan Malili golcü, savunma arkasına sarkmalarda oldukça tehlikeli. İkili mücadelelerde ise yıkılmaması ve ayakta kalabilmesi en önemli özelliği.

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C planı Marega!
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