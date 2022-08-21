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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Tahmin edilemez!

VOLKAN DEMİR
Tahmin edilemez!

Jesus, ideal 11’inin olması yerine sürekli değişen ve dönüşen bir futbolcu grubunun çok daha faydalı olacağına inanıyor

ŞİMDİYE kadar 4-1-3-2, 4-4-2 ve 3-4-3 düzenlerini sahaya yansıtan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hem formasyon hem de oyuncu seçimi konusunda değişimi devam ettirmeye kararlı. Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçı öncesinde de kadroda 5 veya 6 değişiklik düşünüyor. Böylelikle takımın diri olması sağlanıyor. Jesus, sürekli değişen ve dönüşen düzenin faydalarını şöyle anlatıyor:
1-ÜÇ GÜNDE bir maç oynuyoruz. Bize çok daha fazla hazır oyuncu lazım. Rotasyon yaparak oyunculara hem dinlenme hem de süre alamayanlara maç kondisyonu şansı doğuyor.
2-FORMASYONDA yaptığımız dönüşümler rakipleri şaşırtıyor. Tahmin edilemez bir takım oluyoruz. Aldıkları önlemler boşa çıkıyor. Böylece daha rahat pozisyona girebiliyoruz.
3-ÇOK FAZLA oyuncunun maçlara göre oyuna dahil olması, futbolcuların takıma olan aidiyetini artırıyor. İdman kalitesi de artıyor.

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