ŞİMDİYE kadar 4-1-3-2, 4-4-2 ve 3-4-3 düzenlerini sahaya yansıtan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hem formasyon hem de oyuncu seçimi konusunda değişimi devam ettirmeye kararlı. Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçı öncesinde de kadroda 5 veya 6 değişiklik düşünüyor. Böylelikle takımın diri olması sağlanıyor. Jesus, sürekli değişen ve dönüşen düzenin faydalarını şöyle anlatıyor:1-ÜÇ GÜNDE bir maç oynuyoruz. Bize çok daha fazla hazır oyuncu lazım. Rotasyon yaparak oyunculara hem dinlenme hem de süre alamayanlara maç kondisyonu şansı doğuyor.2-FORMASYONDA yaptığımız dönüşümler rakipleri şaşırtıyor. Tahmin edilemez bir takım oluyoruz. Aldıkları önlemler boşa çıkıyor. Böylece daha rahat pozisyona girebiliyoruz.3-ÇOK FAZLA oyuncunun maçlara göre oyuna dahil olması, futbolcuların takıma olan aidiyetini artırıyor. İdman kalitesi de artıyor.