Beşiktaş’ın Koray Günter teklifi belli oldu

Yıldız oyuncunun maliyeti ve kulübü Verona'nın bir türlü indirime gitmemesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasında gelmişti. Ancak transfer döneminin son virajına girilirken, Beşiktaş ısrarını sürdürüyor. Son olarak Verona'ya 1.5 milyon Euro bonservis teklif edilirken, İtalyan kulübünün 2 milyon Euro'ya kadar indiği ifade edildi.