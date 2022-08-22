Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın Koray Günter teklifi belli oldu
Giriş Tarihi: 22.8.2022 11:50

Beşiktaş'ın Koray Günter teklifi belli oldu

Beşiktaş’ın Koray Günter teklifi belli oldu

Beşiktaş, Koray Günter transferinde oyuncu ve kulübü Verona ile mesafe katetti. Siyah-Beyazlılar, Günter'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, özellikle stoper için yerli bir isim arayışında. Uzun bir süredir görüşmelerin devam ettiği Koray Günter cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız oyuncunun maliyeti ve kulübü Verona'nın bir türlü indirime gitmemesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasında gelmişti. Ancak transfer döneminin son virajına girilirken, Beşiktaş ısrarını sürdürüyor. Son olarak Verona'ya 1.5 milyon Euro bonservis teklif edilirken, İtalyan kulübünün 2 milyon Euro'ya kadar indiği ifade edildi.

Oyuncunun da yıllık ücretinde 1.2 milyon Euro'ya kadar düştüğü belirtilirken, siyah-beyazlılar Koray'ın bu rakamı 1 milyon Euro'ya kadar çekmesini bekliyor. Beşiktaş özellikle yerli kontenjanı nedeniyle Koray Günter'i kadroya katmak için ısrarcı davranıyor. (A Spor)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konut projesinde Başkan Erdoğan detayları duyuracak! TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
SON DAKİKA: CHP’li belediyeden Türkiye’de görülmemiş atama! Bir adam 22 koltuk
EYT son dakika haberi: Bakan Bilgin Türkiye modeli uygulanacak dedi! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
KYK başvuruları 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
Üniversite kayıtları başladı! 2022-2023 Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır; gerekli belgeler neler?
EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller güncel liste: 22 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak ve YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Koray Günter teklifi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA