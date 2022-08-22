Kadıköy’de dev düello

Süper Lig'in 3. haftası Kadıköy'de oynanacak kritik bir 90 dakika ile tamamlanacak.Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek istiyor.sarı-lacivertliler, seyircisi önünde avantajı iyi kullanmak hedefinde. Teknik direktör Jesus, Adana Demirspor karşısında ideal 11'iyle sahada yer alacak. Portekizli hocanınsavunma dörtlüsüyle sahaya çıkması bekleniyor.Hiç maça çıkmadan yaşadığı sakatlığı atlatan yeni transfer Joao Pedro'nun bugün kadroda olması ve gidişata göre görev alması bekleniyor.Kuzey Makedonyalı sol bek Alioski'nin yanı sıra sakatlıkları geçtikten sonra Austria Wien maçında kulübede yer alanViyana'da kart cezası nedeniyle oynamayan Emre Mor 11'e dönecek. Rossi ve Valencia takımın gol silahları olacak. Kasımpaşa karşısında 2 golle yıldızlaşan Arda Güler ise aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. 17 yaşındaki oyuncu, bugün kadroda olmayacak.Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı için satışa çıkan biletlerin tamamı satıldı. Bu akşam Kadıköy'de 45 bin 442 taraftarın olması bekleniyor48 yaşındaki İtalyan teknik direktör, 2 Eylül 2021'den bu yana Adana Demirspor'u çalıştırıyor. Güney ekibi ile çıktığı 41 maçta 1.66 puan ortalaması yakaladı. Bu sezona 3-2'lik Giresun, 3-0'lık Sivas galibiyetleriyle başladı.İskelet kadro sahaya çıkarbugün "zor" maça çıkacakken,Yani; erken bir final. Sezon elbette uzun, ama Fenerbahçe'dekibilenler, bu maçınviraj olduğunu anlamışlardır. Jesus, "kurt" hoca… Kazanma formatlı… Detaylar veya oyun kalitesini, maçına göre planlıyor.derken haklı. Ancak planlarındakinun, ligde sahaya çıkan olduğunu düşünüyorum.Viyana'da 7 rotasyon yaptı. Kadıköy'de sakatlıklara göre Kasımpaşa'da oynattığı kadroyu çok bozmayacak, üstünde rötuşlar yapacaktır. İki 8 numarayıadaylar arasından seçip,'nun önüne yerleştirmeli.yerini garantilemiş gibi… King'in sakatlığındaDemirspor ustalarıyla (Belhanda, Gökhan, Ndiaye) maçlara ağırlığını koydu. Defansif olarak problemler yaşıyorlar. Skoru dengede tutarlarsa bir şansları olur.