Kadıköy’de dev düello

Kasımpaşa’yı 6 golle geçen, Austria Wien karşısında tur kapısını aralayan Kanarya, çıkışını sürdürmek istiyor. Sakatlığını atlatan yeni transfer Pedro da görev bekliyor
Süper Lig'in 3. haftası Kadıköy'de oynanacak kritik bir 90 dakika ile tamamlanacak. Sezona ikide ikiyaparak hızlı bir giriş yapanAdana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek istiyor. 3-3 bitenÜmraniye karşılaşmasınınardından Kasımpaşa'yı6 golle geçen, UEFAAvrupa Ligi play-off'undada Austria Wien'i2-0 mağlup ederekgruplara kalma yolundaönemli bir adım atan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde avantajı iyi kullanmak hedefinde. Teknik direktör Jesus, Adana Demirspor karşısında ideal 11'iyle sahada yer alacak. Portekizli hocanın Osayi,Attila Szalai, Gustavo ve FerdiKadıoğlu savunma dörtlüsüyle sahaya çıkması bekleniyor. Önliberoda Arao, önundeki üçlününortasında da Miha Zajc olacak. Hiç maça çıkmadan yaşadığı sakatlığı atlatan yeni transfer Joao Pedro'nun bugün kadroda olması ve gidişata göre görev alması bekleniyor.
ARDA GÜLER ÖZEL İZİNLE KADRODA YOK
Kuzey Makedonyalı sol bek Alioski'nin yanı sıra sakatlıkları geçtikten sonra Austria Wien maçında kulübede yer alan İrfan Canve Mert Hakan da görev bekleyecek. Viyana'da kart cezası nedeniyle oynamayan Emre Mor 11'e dönecek. Rossi ve Valencia takımın gol silahları olacak. Kasımpaşa karşısında 2 golle yıldızlaşan Arda Güler ise aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. 17 yaşındaki oyuncu, bugün kadroda olmayacak.
KAPALI GİŞE
Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı için satışa çıkan biletlerin tamamı satıldı. Bu akşam Kadıköy'de 45 bin 442 taraftarın olması bekleniyor
VİNCENZO MONTELLA
48 yaşındaki İtalyan teknik direktör, 2 Eylül 2021'den bu yana Adana Demirspor'u çalıştırıyor. Güney ekibi ile çıktığı 41 maçta 1.66 puan ortalaması yakaladı. Bu sezona 3-2'lik Giresun, 3-0'lık Sivas galibiyetleriyle başladı.
GÜRCAN BİLGİÇ
İskelet kadro sahaya çıkar FENERBAHÇE bugün "zor" maça çıkacakken, Trabzonspor'un yenilmesiyleliderlik için sahada olacak. Yani; erken bir final. Sezon elbette uzun, ama Fenerbahçe'deki "psikolojikeşiği" bilenler, bu maçın "bayrağın elealınıp, koşuya başlanacağı" viraj olduğunu anlamışlardır. Jesus, "kurt" hoca… Kazanma formatlı… Detaylar veya oyun kalitesini, maçına göre planlıyor. "Üçgünde bir maç oynarken, iskeletkadro kuramazsınız" derken haklı. Ancak planlarındaki "iskeletkadro"nun, ligde sahaya çıkan olduğunu düşünüyorum. Önceliklerişampiyonlukçünkü… Viyana'da 7 rotasyon yaptı. Kadıköy'de sakatlıklara göre Kasımpaşa'da oynattığı kadroyu çok bozmayacak, üstünde rötuşlar yapacaktır. İki 8 numarayı (Zajc, Mert Hakan, Lincoln veyaİrfan Can) adaylar arasından seçip, Arao'nun önüne yerleştirmeli. Emre Morve Valencia yerini garantilemiş gibi… King'in sakatlığında Pedro da "galasını"yapar. Demirspor ustalarıyla (Belhanda, Gökhan, Ndiaye) maçlara ağırlığını koydu. Defansif olarak problemler yaşıyorlar. Skoru dengede tutarlarsa bir şansları olur. Fenerbahçeöne geçerse, taraftarınakeyifli bir geceyaşatır.