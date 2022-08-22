Sivasspor, Dia Saba transferini bitirdi! İsrailli yıldız yola çıktı...

29 maçta, 13 gol ve 9 asist

Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan 29 yaşındaki İsrail'li orta saha geçtiğimiz sezon 29 maçta 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Bonservisi elinde olan Dia Saba'nın güncel piyasa değeri 4,8 milyon Euro.