Sivasspor, Dia Saba transferini bitirdi! İsrailli yıldız yola çıktı...

Dia Saba ve Tosin Kehinde transferlerini büyük ölçüde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, iki ismi de Sivas'a bekliyordu. Bu doğrultuda ilk adım Dia Saba'dan geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yola çıktığını duyurdu.
Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba, paylaşımına; "Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz" notunu ekledi.
29 maçta, 13 gol ve 9 asist
Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan 29 yaşındaki İsrail'li orta saha geçtiğimiz sezon 29 maçta 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Bonservisi elinde olan Dia Saba'nın güncel piyasa değeri 4,8 milyon Euro.