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Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:35

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye Gagliardini transferinde kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’ye Gagliardini transferinde kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitimine az bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'ye Interli futbolcu Roberto Gagliardini!den kötü haber geldi. İşte tüm detaylar...

İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen ve transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan Roberto Gagliardini ile sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili karar çıktı.

GAGLIARDINI INTER'DE KALACAK MI?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter'in 3-0 kazandığı Spezia maçında oyuna 75. dakikada giren futbolcunun takımda kalma olasılığı yüksek görünüyor.

VALENCIA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Transferde Fenerbahçe ile de anılan futbolcuya İspanyol ekibi Valencia'nın da talip olduğu fakat; Roberto Gagliardini'nin La Liga'ya transferinin olası görünmediği ifade edildi.

GAGLIARDINI INTER'DE KAÇ PARA KAZANIYOR?

Çizme basınındaki haberlerde futbolcunun sözleşmesinin son sezonunda 5 milyon euro brüt kazanacağı ve Inter'in daha az maliyetli bir oyuncu bulmakta zorlanacağı ve Roberto Gagliardini'nin kalma ihtimalinin arttığı belirtildi.

BALOTELLI'NİN YAKIN ARKADAŞI

Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli ile yakın arkadaşlığı bulunan Roberto Gagliardini, merkez orta saha ve önliberoda oynuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcuya 2017 yılında 20 milyon euro değer biçiliyordu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'ye Gagliardini transferinde kötü haber!
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