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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Sörloth geri dönsün

YUNUS EMRE SEL
Sörloth geri dönsün

Bordo-mavililer, sosyal medyadan Norveçli forvetin transfer edilmesi talebinde bulundu. Yönetim ise maliyet araştırması yapma kararı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık sonrası kanat bölgesine bir takviye istemişti. Daha öncesinde hücum hattı için birçok görüşme yapan bordo- mavililerde bu bölge için ise gündemdeki oyuncularla temaslar sürüyor. Umut Bozok ve Eldor Shomurodov gibi futbolcularla görüşen Trabzonspor'da taraftarlar, eski gol kralları Alexander Sörloth'un geri alınmasını istiyor. Leipzig'in hücum planlamasında üçüncü alternatif konumuna gerileyen 26 yaşındaki santrfor için sosyal medya hesaplarından binlerce mesaj atan bordo-mavili futbolseverler, yönetimden bu konuda bir hamle yapmasını talep etti. Yönetim ise Norveçli oyuncunun maliyetini araştırma kararı aldı.

BAKASETAS KOPENHAG'A ZOR
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ta korkulan olmadı. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden ve oyundan çıkan 29 yaşındaki orta sahada ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Ancak Kopenhag maçında oynama ihtimalinin zor olduğu aktarıldı.

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Sörloth geri dönsün
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