Sörloth geri dönsün

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık sonrası kanat bölgesine bir takviye istemişti. Daha öncesinde hücum hattı için birçok görüşme yapan bordo- mavililerde bu bölge için ise gündemdeki oyuncularla temaslar sürüyor.gibi futbolcularla görüşen Trabzonspor'da taraftarlar, eski gol kralları Alexander Sörloth'un geri alınmasını istiyor. Leipzig'in hücum planlamasında üçüncü alternatif konumuna gerileyen 26 yaşındaki santrfor için sosyal medya hesaplarından binlerce mesaj atan bordo-mavili futbolseverler,Yönetim ise Norveçli oyuncunun maliyetini araştırma kararı aldı.Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ta korkulan olmadı. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden ve oyundan çıkan 29 yaşındaki orta sahadaAncak Kopenhag maçında oynama ihtimalinin zor olduğu aktarıldı.