Demir’i eritti koltuğu kaptı

2’de 2 ile Kadıköy’e gelen rakibi karşısında Valencia’nın biri penaltıdan iki golüyle üstünlüğü ele alan Kanarya, Zajc’la 3’ü de buldu. Belhanda’nın penaltısı ve Dzyuba ile sarı-lacivertliler sıkıntıya düştü. Rossi’ye sert giren Rakitskiy VAR uyarısıyla kırmızı görüp Adana Demir’i 82’de 10 kişi bıraktı. Ve Alioski müthiş bir vuruşla işi bitirdi
Jesus, Viyana'da ilk kez kullandığı üçlü düzenle çıktı Adana Demir karşısına... Maç önü büyük sürpriz olarak görülen 11, karşılaşmaya mükemmel başladı. Bu baskılı futbol 20'de penaltıdan Valencia'nın golüyle meyvesini verdi. Oyunun devamında Adana Demir baskısı vardı. Ancak bu baskı, içinde Valencia'ya geniş alan bırakmak gibi büyük riskler barındırıyordu. Beklenen oldu, 41'de Valencia bu kez kontradan golü buldu. İkinci yarının başında kolay gibi gözüken ama usta işi bir Miha Zajc golüyle fark üçe çıktı. Fenerbahçe'nin farkı artırması beklenirken önce Belhanda, ardından Dzyuba ile Adana Demir oyuna ortak oldu: 3-2... Fenerbahçe için 15 dakika epey sıkıntılı geçti. Rakitsky'nin atılması ve devamında Alioski'nin golüyle maç bitti. Sarı-lacivertliler 3 maçta 13 golle liderliğe oturdu. F.Bahçe, Avrupa Ligi serüveninde yorgunluk/sakatlık gibi handikaplarla sıkıntı yaşamazsa bu ligin favorisi.
KRAL ÇİFTER ÇİFTER ATIYOR
Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürürken Enner Valencia rakip fileleri çifter çifter havalandırıyor… Geçen sezon Süper Lig'de 7 gol atan Kral lakaplı 32 yaşındaki Ekvadorlu, bu sezon 3 haftayı da boş geçmedi. Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi Adana Demirspor ağlarına da biri penaltıdan iki gol bıraktı. 6 golle krallık yarışında ilk sıradaki yerini korudu. Onu 3 golle Antalyaspor'dan Haji Wright ile Adana Demirspor'dan Belhanda takip ediyor.
3 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski ligdeki ilk maçında gol sevinci yaşadı. Oyuna 80'de Emre Mor'un yerine giren giren ve 83'te işi bitiren Kuzey Makedon sol bek karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Rakip takımın bazı oyuncuları rakiplerimizi provoke eden davranışlarda bulundular, bu hoş bir durum olmadı. Sportmenliğe yakışmadı ama biz yendik önemli olan da buydu. Evimizde oynadığım ilk maçımdı. Onların önünde gol atmanın tarifi zor. Buraya geçen sene gelecektim aslında ama çok isterseniz bir gün gerçekleşir burada olduğum için mutluyum."
'JESUS BENİ SAKINLEŞTİRDİ'
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Montella maç sonu beraberliği yakalayabileceklerini ancak oyuncularının çok gerildiğini söyledi. İtalyan hoca, maçın ardından yaşadığı gerginlik anında F.Bahçe teknik direktörünün yanına geldiğini ve çok deneyimli bir isim olarak kendisine sarılarak sakinleştirdiğini söyledi. Montella takım ruhundan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
ASLAN KESİLDİLER!
Adana Demirspor'un daha önce Galatasaray'da forma giymiş iki ismi Younes Belhanda ile Onyekuru, sarı-lacivertli taraftarlarla gergin anlar yaşadı. Belhanda ısınma sırasında topu sık sık kendisine olumsuz tezahürat yapan Fenerbahçelilere nişanladı. 56. dakikada takımının ilk golünü atan Belhanda 60. dakikada korner kullanırken bu kez 4 yıldız işareti yaparak tansiyonu yükseltti. Onyekuru ise Dzyuba'nın golünden sonra "Fener ağlama" hareketi yaptı.
İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
AdanaDemirspor'un18 Ağustos'ta renklerine kattığı Artem Dzyuba dün ilk 11'de sahaya çıktı. Rus santrfor 66 dakikada Altay'ı avlayıp, Süper Lig'deki ilk maçında gol sevinci yaşadı.