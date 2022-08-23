Demir’i eritti koltuğu kaptı

Viyana'da ilk kez kullandığı üçlü düzenle çıktı Adana Demir karşısına... Maç önü büyük sürpriz olarak görülen 11, karşılaşmaya mükemmel başladı. Bu baskılı futbol 20'de penaltıdan Valencia'nın golüyle meyvesini verdi.devamında Adana Demir baskısı vardı. Ancak bu baskı, içindegibi büyük riskler barındırıyordu. Beklenen oldu, 41'de Valencia bu kez kontradan golü buldu.yarının başında kolay gibi gözüken ama usta işi bir Miha Zajc golüyle fark üçe çıktı. Fenerbahçe'nin farkı artırması beklenirken önce Belhanda, ardından Dzyuba ile Adana Demir oyuna ortak oldu: 3-2...için 15 dakika epey sıkıntılı geçti. Rakitsky'nin atılması ve devamında Alioski'nin golüyle maç bitti. Sarı-lacivertlilerliderliğe oturdu.Avrupa Ligi serüvenindegibi handikaplarla sıkıntı yaşamazsa bu ligin favorisi.Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürürken Enner Valencia rakip fileleri çifter çifter havalandırıyor… Geçen sezon Süper Lig'de 7 gol atan Kral lakaplı 32 yaşındaki Ekvadorlu, bu sezon 3 haftayı da boş geçmedi. Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi Adana Demirspor ağlarına da biri penaltıdan iki gol bıraktı. 6 golle krallık yarışında ilk sıradaki yerini korudu. Onu 3 golle Antalyaspor'dan Haji Wright ile Adana Demirspor'dan Belhanda takip ediyor.Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski ligdeki ilk maçında gol sevinci yaşadı. Oyuna 80'de Emre Mor'un yerine giren giren ve 83'te işi bitiren Kuzey Makedon sol bek karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Rakip takımın bazı oyuncuları rakiplerimizi provoke eden davranışlarda bulundular, bu hoş bir durum olmadı. Sportmenliğe yakışmadı ama biz yendik önemli olan da buydu. Evimizde oynadığım ilk maçımdı. Onların önünde gol atmanın tarifi zor. Buraya geçen sene gelecektim aslında ama çok isterseniz bir gün gerçekleşir burada olduğum için mutluyum."ADANA Demirspor Teknik Direktörü Montella maç sonu beraberliği yakalayabileceklerini ancak oyuncularının çok gerildiğini söyledi. İtalyan hoca, maçın ardından yaşadığı gerginlik anında F.Bahçe teknik direktörünün yanına geldiğini ve çok deneyimli bir isim olarak kendisine sarılarak sakinleştirdiğini söyledi. Montella takım ruhundan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.Adana Demirspor'un daha önce Galatasaray'da forma giymiş iki ismi Younes Belhanda ile Onyekuru, sarı-lacivertli taraftarlarla gergin anlar yaşadı. Belhanda ısınma sırasında topu sık sık kendisine olumsuz tezahürat yapan Fenerbahçelilere nişanladı. 56. dakikada takımının ilk golünü atan Belhanda 60. dakikada korner kullanırken bu kez 4 yıldız işareti yaparak tansiyonu yükseltti. Onyekuru ise Dzyuba'nın golünden sonra "Fener ağlama" hareketi yaptı.Ağustos'ta renklerine kattığı Artem Dzyuba dün ilk 11'de sahaya çıktı. Rus santrfor 66 dakikada Altay'ı avlayıp, Süper Lig'deki ilk maçında gol sevinci yaşadı.