Konyaspor’dan gövde gösterisi

UEFA Konferans Ligi'ne 3. eleme turunda havlu atan, Süper Lig'de de ilk iki haftayı 1'er puanla geçen Arabam. com Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek kendine geldi. Mücadelenin 29. dakikasında perdeyiaçtı. Ceza sahası dışından sert bir şut atan Arnavut futbolcu, yeşil-beyazlıları öne geçirdi.ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla biterkenfark 3'e çıktı. 69'da bir kez daha penaltı kazanan Konyaspor'da bu kezfileleri havalandırarak tabelayı belirledi.İlhan Palut'un ekibi 5 puana yükseldi.