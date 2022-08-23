Konyaspor’dan gövde gösterisi

İlk iki maçından golsüz eşitliklerle 1’er puan çıkaran yeşil-beyazlı takım, İstanbulspor’u 4 golle mat etti
UEFA Konferans Ligi'ne 3. eleme turunda havlu atan, Süper Lig'de de ilk iki haftayı 1'er puanla geçen Arabam. com Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek kendine geldi. Mücadelenin 29. dakikasında perdeyi Endri Çekiçi açtı. Ceza sahası dışından sert bir şut atan Arnavut futbolcu, yeşil-beyazlıları öne geçirdi. 44'te kazanılan penaltıdada Muhammet Demir ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla biterken 56'da MehmetYeşil kendi kalesine golatınca fark 3'e çıktı. 69'da bir kez daha penaltı kazanan Konyaspor'da bu kez Guilherme fileleri havalandırarak tabelayı belirledi. İstanbulspor 3. maçını dakaybederken İlhan Palut'un ekibi 5 puana yükseldi.