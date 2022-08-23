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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Oynatırsanız Naci’yi veririz

YUNUS EMRE SEL
Oynatırsanız Naci’yi veririz

Bordo-mavililer, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Denswil’in de devreye girmesiyle ikna etti. Kulüpler arası temaslarda ise rakamsal istekler değil, Naci’ye süre verilmesi koşulu bulunuyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde, rakamsal farklılıklardan ziyade Naci Ünüvar'ın belli bir süre oynatılması yönünde bir garanti talep edildiği öğrenildi. Detaylar için temaslar sürerken, 19 yaşındaki kanat oyuncusu da yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek Trabzonspor'a gelebileceğini iletti. Naci ayrıca sosyal medya üzerinden kendisinin Trabzonspor'a transfer olabileceğine dair paylaşımları da beğendi. Oyuncu tarafı, görüşmek için kulüplerin anlaşmasını beklediklerini bildirdi.

FORVET TRANSFERİNDE KRİTİK GÜNLER
Trabzonspor forvet mevkii içinse dört koldan arayışlarını ve temaslarını sürdürüyor. Roma'da forma şansı bulamayan Eldor Shomurodov için 1 milyon Euro kiralama ücreti öneren ancak teklifi kabul görmeyen bordo-mavililer, rakamı yükselterek önümüzdeki günlerde bir kez daha kapıyı çalmayı planlıyor. Umut Bozok için de kulübü Lorient ile 2 milyon Euro bonserviste anlaşan Fırtına, 25 yaşındaki forvetle maaş konusunda el sıkışmaya çalışıyor. Ayrıca Sörloth için de maliyet araştırması sürüyor.

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Oynatırsanız Naci’yi veririz
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