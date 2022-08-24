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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:41 Son Güncelleme: 24.8.2022 11:43

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Jorge Jesus'un kanatları altında

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de Enner Valencia, Jorge Jesus’un kanatları altında

Enner Valencia'nın haziran sonundan bu yana attığı adımlar bugünkü istikrarı getirdi. Ekvadorlu golcü, inadı ve hırsı ile Jesus'un hem gözüne hem de koruma kalkanına girdi.

Enner Valencia'nın haziran sonundan bu yana attığı adımlar bugünkü istikrarı getirdi. Ekvadorlu golcü, inadı ve hırsı ile Jesus'un hem gözüne hem de koruma kalkanına girdi.

İşte yaşananlar:

- Takımdan ayrılacağı dedikoduları ayyuka çıktı. Yönetim teklifleri değerlendirmeye aldı, o 'Ayrılmayacağım' diye diretti.

- Ekvador Milli Takımı dönüşü 10 günlük izin hakkı vardı. Bunu kullanmak yerine takımla çalışmalara katıldı.

- Hazırlık kampında yeni düzeni anlamak için sık sık Jesus'la toplantı yaptı. Sisteme en çabuk uyum sağlayan oyuncu oldu.

- Jesus, 32 yaşında olmasına rağmen hırsı, inadı ve çalışkanlığı ile dikkat çeken oyuncusunu en ufak riskle karşı karşıya bırakmıyor. Onu dinlendirerek oynatıyor. Bu nedenle yarın Austria Wien maçına kulübede başlaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia, Jorge Jesus'un kanatları altında
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