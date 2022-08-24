Fenerbahçe’de Enner Valencia, Jorge Jesus’un kanatları altında

İşte yaşananlar:

- Takımdan ayrılacağı dedikoduları ayyuka çıktı. Yönetim teklifleri değerlendirmeye aldı, o 'Ayrılmayacağım' diye diretti.

- Ekvador Milli Takımı dönüşü 10 günlük izin hakkı vardı. Bunu kullanmak yerine takımla çalışmalara katıldı.

- Hazırlık kampında yeni düzeni anlamak için sık sık Jesus'la toplantı yaptı. Sisteme en çabuk uyum sağlayan oyuncu oldu.

- Jesus, 32 yaşında olmasına rağmen hırsı, inadı ve çalışkanlığı ile dikkat çeken oyuncusunu en ufak riskle karşı karşıya bırakmıyor. Onu dinlendirerek oynatıyor. Bu nedenle yarın Austria Wien maçına kulübede başlaması bekleniyor.