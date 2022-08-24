Galatasaraylı Sacha Boey’u Udinese ve Verona istiyor

Galatasaray'da geçen sezon başında Rennes'den Transfer edilen Sacha Boey'e talip var. Sky Sport Italia'nın haberine göre İtalya Serie A ekipleri Udinese ve Verona, 21 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor.
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.
Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı. 21 yaşındaki Boey'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri 4 milyon Euro.