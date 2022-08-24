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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:28 Son Güncelleme: 24.8.2022 16:37

Galatasaraylı Sacha Boey'u Udinese ve Verona istiyor

Galatasaraylı Sacha Boey’u Udinese ve Verona istiyor

Galatasaray'da sezon öncesi kamplarına dahil edilmeyen ancak yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası sezonun ilk maçlarında forma giyen Sacha Boey'e Udinese ve Verona talip oldu.

Galatasaray'da geçen sezon başında Rennes'den Transfer edilen Sacha Boey'e talip var. Sky Sport Italia'nın haberine göre İtalya Serie A ekipleri Udinese ve Verona, 21 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, bu sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti.

Yeni transfer Leo Dubois'nın sakatlanması sonrası Okan Buruk tarafından şans verilen Boey, ilk 3 maçın tamamında forma giydi ve beğeni topladı. 21 yaşındaki Boey'nin Transfermarkt'taki piyasa değeri 4 milyon Euro.

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Galatasaraylı Sacha Boey'u Udinese ve Verona istiyor
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