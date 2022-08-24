Gomez koptu geliyor

F.Bahçe’de santrfor transferi gündemdeki sıcaklığını korurken, İspanyollar işi bitirdi
Sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth konusunda yaptığı görüşmelerden olumlu sonucu henüz alamadı. Norveçli golcü, İspanya'ya dönebilme ihtimali dolayısıyla Fenerbahçe'nin teklifine net yanıt vermedi. Kanarya, Maxi Gomezkonusunda ise İspanya ekibiValencia ile anlaşmaya çok yakın. Birkaç gün içerisinde, Sörloth'un da vereceği yanıta göre santrfor konusunda bir hamle yapılacak. Sörloth olmazsaKanarya, MaxiGomez'i 3 milyonEuro ödeyip bonservisiyletransfer edecek. Görüşmeler sürerken İspanyol haber sitesi Todofichajes, 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a uçacağını yazdı.