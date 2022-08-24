Gomez koptu geliyor

Sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth konusunda yaptığı görüşmelerden olumlu sonucu henüz alamadı. Norveçli golcü, İspanya'ya dönebilme ihtimali dolayısıyla Fenerbahçe'nin teklifine net yanıt vermedi.Birkaç gün içerisinde, Sörloth'un da vereceği yanıta göre santrfor konusunda bir hamle yapılacak.Görüşmeler sürerken İspanyol haber sitesi Todofichajes, 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a uçacağını yazdı.