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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Gomez koptu geliyor

VOLKAN DEMİR
Gomez koptu geliyor

F.Bahçe’de santrfor transferi gündemdeki sıcaklığını korurken, İspanyollar işi bitirdi

Sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth konusunda yaptığı görüşmelerden olumlu sonucu henüz alamadı. Norveçli golcü, İspanya'ya dönebilme ihtimali dolayısıyla Fenerbahçe'nin teklifine net yanıt vermedi. Kanarya, Maxi Gomez konusunda ise İspanya ekibi Valencia ile anlaşmaya çok yakın. Birkaç gün içerisinde, Sörloth'un da vereceği yanıta göre santrfor konusunda bir hamle yapılacak. Sörloth olmazsa Kanarya, Maxi Gomez'i 3 milyon Euro ödeyip bonservisiyle transfer edecek. Görüşmeler sürerken İspanyol haber sitesi Todofichajes, 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a uçacağını yazdı.

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Gomez koptu geliyor
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