İcardi’ye 3 milyon €

Galatasaray ile adı anılan Mauro İcardi için İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Haberde; geçen hafta İstanbul'a gelen İcardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın nabız yokladığı,belirtildi. PSG'nin göndermek istediği ancak bonservis beklentisinde olduğu Arjantinli forvetinYıllık 10 milyon Euro alan İcardi için G.Saray'ın teklifini ilettiği ve ikinci görüşme sonrasında artık karar aşamasına geldiği vurgulandı. 29 yaşındaki futbolcu, futbola Barcelona altyapısında başlamış, sonra Sampdoria ve İnter formaları giymiş,