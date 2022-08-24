İcardi’ye 3 milyon €

İtalyan basınına göre G.Saray, Arjantinli forvetin menajerine 10 milyon Euro’luk maaşının 3 milyonunu ödemeyi teklif etti
Galatasaray ile adı anılan Mauro İcardi için İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Haberde; geçen hafta İstanbul'a gelen İcardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın nabız yokladığı, sarı-kırmızılılarınise oyuncununücretinin sadece 3milyon Euro'luk bölümünükarşılama teklifi yaptığı belirtildi. PSG'nin göndermek istediği ancak bonservis beklentisinde olduğu Arjantinli forvetin piyasa değeri 22milyon Euro. Yıllık 10 milyon Euro alan İcardi için G.Saray'ın teklifini ilettiği ve ikinci görüşme sonrasında artık karar aşamasına geldiği vurgulandı. 29 yaşındaki futbolcu, futbola Barcelona altyapısında başlamış, sonra Sampdoria ve İnter formaları giymiş, İnter'den Paris Saint-Germain'e 50 milyon Euro bonservisbedeliyle transfer olmuştu.