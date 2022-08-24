Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İcardi’ye 3 milyon €
Giriş Tarihi: 24.8.2022

İcardi’ye 3 milyon €

İcardi’ye 3 milyon €

İtalyan basınına göre G.Saray, Arjantinli forvetin menajerine 10 milyon Euro’luk maaşının 3 milyonunu ödemeyi teklif etti

Galatasaray ile adı anılan Mauro İcardi için İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Haberde; geçen hafta İstanbul'a gelen İcardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın nabız yokladığı, sarı-kırmızılıların ise oyuncunun ücretinin sadece 3 milyon Euro'luk bölümünü karşılama teklifi yaptığı belirtildi. PSG'nin göndermek istediği ancak bonservis beklentisinde olduğu Arjantinli forvetin piyasa değeri 22 milyon Euro. Yıllık 10 milyon Euro alan İcardi için G.Saray'ın teklifini ilettiği ve ikinci görüşme sonrasında artık karar aşamasına geldiği vurgulandı. 29 yaşındaki futbolcu, futbola Barcelona altyapısında başlamış, sonra Sampdoria ve İnter formaları giymiş, İnter'den Paris Saint- Germain'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
YKS EK TERCİH 2022 ÖSYM AİS ile başlayacak! YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bakan Bozdağ duyurdu: Anlaşmazlıklar artık böyle çözülecek...
KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB takvimi ile KYK başvuru tarihleri 2022!
Emekli promosyonu veren bankalar ile hesaplar 8 bin TL üzerinde! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
E devlet isim değiştirme başvurusu nasıl yapılır, kaç günde sonuçları? E devlet isim değiştirme ile ad soyad değişikliği
Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi’ye 3 milyon €
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA