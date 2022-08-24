Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: David Moyes, Fenerbahçeli yıldızı West Ham’a istiyor!

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son oalrak Muhammed Gümüşkaya'yı Westerlo'ya gönderen sarı-lacivertli takımın yıldız ismine İngiliz ekibi talip oldu.

VEDALAR YAŞANDI

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle sözleşme imzalamayan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da yaşandı. Jose Sosa, Murat Sağlam ve Berke Özer'le yeni anlaşma sağlanmadı. Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'a transfer oldu. Luiz Gustavo ve Mesut Özil'le karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrıldı. Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'nin yolunu tuttu. Napoli, Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan fesih bedelini sarı-lacivertlilere ödedi. Marcel Tisserand, El İttifak'la anlaşma sağladı.

500 BİN EURO

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan ayrıldığını açıkladı. Gümüşkaya Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu. Genç futbolcunun, Belçika ekibine transferinden Fenerbahçe, 500 bin Euro bonservis bedelini kasasına koyacak.

KIM'DEN 18 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin satışından en çok gelir elde ettiği isim, 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satılan Kim Min-jae oldu. Sarı-Lacivertliler, Allahyar ve Ozan Tufan için Hull City'den 7.5 milyon euro aldı. Transferi henüz resmen açıklanmasa da Muhammed Gümüşkaya 500 bin euroya Westerlo'ya gitmek üzere. Arda Kurtulan ise 200 bin euroya Adana Demir'in yolunu tuttu. Fenerbahçe, son olarak Tisserand'ı 3 milyon euroya Ettifaq'a satarak şu ana kadar transferden kasasına tam 26 milyon 250 bin euro, yani 480 milyon TL para koydu.

WEST HAM SZALAI'NİN PEŞİNDE

Fenerbahçe forması giyen defans oyuncusu Attila Szalai, transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gözde isimlerinden biri oldu. Alman ekibi Wolfsburg'un dışında Premier Lig temsilcisi West Ham United ile ciddi şekilde anılan Szalai ile ilgili son durumu gazeteci Ryan Taylor paylaştı.

SZALAI DE TRANSFER LİSTELERİNDE

Ryan Taylor, İngiliz ekibi West Ham United'ın hedefinde 3 futbolcunun olduğunu ve Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai'nin de bu isimler arasında yer aldığını dile getirdi.

Taylor, "West Ham United, orta saha/hücuma Hans Vanaken, savunma hattına ise Jakub Kiwior ile Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor. Bu isimler listede ve şu anda görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Vanaken'in ayrılmasını takımının istemediğini biliyorum" dedi.

"ATTILA SZALAI BÜYÜK KATKI SAĞLAR"

Ayrıca Taylor, Attila Szalai'nin West Ham'a transfer olması halinde büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Taylor, "Szalai transferi büyük katkı sağlar. Kadroya derinlik katar. Hem stoper hem de sol bek oynaması büyük bir avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı.

MOYES TRANSFER İSTİYOR

Öte yandan Ada basınındaki bazı haberlerde West Ham United'ı çalıştıran David Moyes'in kadro derinliğini artırmak için acele edilmesini istediği belirtiliyor.

JESUS'UN SZALAI KARARI

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus, çalışma disipliniyle de takım arkadaşlarına örnek olan Macar savunmacının gelişimiyle yakından ilgileniyor. Şimdilik gelen tekliflere direnen yönetim ise 20 milyon euro gibi bir teklif gelmesi hâlinde Szalai'yi elden çıkarabilir. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.