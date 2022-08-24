Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cicaldau ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi Süper Lig'den...
Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:51

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cicaldau ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi Süper Lig'den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cicaldau ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi Süper Lig’den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen ve oynadığı futbolla resmen hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcunun takımdan gönderileceği öğrenildi. Bonservisine 6,5 milyon euro ödenen orta sahanın Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a verileceği belirtilirken, Okan Buruk'un da bu ayrılığa onayladığı ifade edildi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.

SİVASSPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Akşam'ın haberine göre; kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.

İTALYA'DAN 5 MİLYON EURO

Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.

7.5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cicaldau ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi Süper Lig'den...
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