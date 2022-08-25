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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Böyle mi olacaktı!

YUNUS EMRE SEL
Böyle mi olacaktı!

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavili ekip, rakibi karşısında baskılı bir futbol sergilese de Djaniny, Bardhi ve Cornelius ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Elde ise UEFA Avrupa Ligi grupları kaldı

Trabzonspor, Kopenhag maçına beklenildiği gibi baskılı ve tempolu başlayan taraf oldu. İlk 20 dakika içerisinde önce Djaniny ardından Cornelius ile çok önemli pozisyonlara giren Trabzonspor, maçın başlarında öne geçme şansını kaçırdı. 21 ve 36. dakikalarda ise Trabzonspor son vuruşlarda bitirici olamayınca net pozisyonları kolayca harcadı. Kopenhag ilk 45 dakikada üç pozisyon buldu. Ancak Uğurcan ve ve şans faktörü Fırtına'nın geriye düşmesini önledi. Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip iyi başlasa da Trabzonspor oyunda dengeyi kurmakta zorlanmadı. Yine pozisyonlar bulan Trabzonspor gol kaçırma cömertliğine de devam etti. Üst üste hamleler ile orta sahadan oyuncu eksiltip rakip kaleyi daha da baskı altına almak isteyen Abdullah Avcı bunda başarılı oldu ama beklenen gol bir türlü gelmedi. Karşılaşma da iki tarafın gol atamadığı bir 90 dakika ile tamamlanırken ilk maçtaki 2-1'lik skorla adını gruplara yazdırma başarısı gösteren taraf Kopenhag oldu.

TESELLİ İKRAMİYESİ 8.4 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi'ne play-off'ta veda eden Trabzonspor ciddi bir gelirden de mahrum kaldı. Fırtına, katılım ve Türkiye'nin pasta payından toplamda 18.3 milyon Euro'yu cebine koyamadı. Play-off turundan sadece 5 milyon Euro kazandı. Bordo-mavililer yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Bunun için de 3.4 milyon daha alacak. Her bir galibiyetin değeri 630 bin Euro'ya tekabül ederken, eşitlik durumunda kasaya girecek rakam 315 bin Euro olacak.

RAKİPLER YARIN BELLİ OLUYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi yarın 15.30'da İstanbul'da yapılacak ve Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grup kuraları yine İstanbul'da saat 16.00'da çekilecek.

PENALTI ISYANI
Kopenhaglı futbolcu Zeca, ceza sahası içinde Trezeguet'yi çekti. Mısırlı futbolcu yerde kalırken, Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi. Hollandalı hakem Danny Makkelie ise "Devam" kararı verdi. Maç içerisinde de bordo-mavili futbolculara yapılan faullerde hakemin kartına başvurmaması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

26 YIL SONRA TÜRK TAKIMI YOK
Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'un elenişiyle Şampiyonlar Ligi'nde 26 yıl sonra gruplarda Türk takımı yer almayacak. En son 1995-96 sezonunda gruplarda bir Türk takımı mücadele etmemişti. O sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Rosenborg'a ilk maçta 3-0 yenilmiş; ikinci maçı 3-1 kazanmasına karşın Şampiyonlar Ligi bileti alamamıştı. Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına 3. kez katılamadık.

18'DE SIFIR ÇEKTİLER!
KARŞILAŞMANIN 0-0'lık sonucunda Kopenhag'ın kalecisi Mathew Ryan belirleyici oldu. Bordomavili ekip, 90 dakika boyunca 18 şut denemesinde bulunurken 4 isabet sağladı. Ancak 30 yaşındaki Ryan, bu pozisyonlarda gole izin vermedi. Buna karşılık Danimarka ekibi 6 şutta 1 isabet yakaladı.

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