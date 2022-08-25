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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Gbamin Trabzon’da

Gbamin Trabzon’da

Bordo-mavili ekip, Everton’ın 26 yaşındaki ön liberosunu kiralık olarak kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli futbolcu bugün Trabzon’a gelip, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak

Trabzonspor, orta sahasını önemli bir isimle güçlendirdi: Jean-Philippe Gbamin... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın defansif özellikleri ön planda olan ve oyun kurma becerileri de bulunan birini talep etmesi üzerine Gbamin önerilmişti. İncelemeler sonrası 26 yaşındaki 6 numaranın alınması yönünde yönetime rapor sunuldu. Bunun üzerine oyuncunun kiralanması için görüşmelerde Everton'la bedelsiz kiralama üzerine el sıkışıldı.

YUSUF YAZICI DEVREYE GİRDİ
Fildişi Sahilli futbolcuyla da temas kurulurken, Yusuf Yazıcı da CSKA'dan takım arkadaşı olan oyuncuyla görüşüp, Trabzonspor'a gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Ardından Gbamin ile anlaşmaya varıldı. Bugün saat 16.50'de Trabzon'a gelecek olan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

JEANPHILIPPE GBAMIN KİMDİR
EVERTON'IN 2019 yazında 25 milyon Euro ödeyerek Mainz'dan kadrosuna kattığı Jean- Philippe Gbamin, sağ ayağını kullanıyor. Ön liberonun yanı sıra stoper ve sağ bekte de oynayabiliyor. 1.86 boyundaki Gbamin'in, 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon forma şansı bulamayan oyuncunun değeri 9 milyon Euro…

YUSUF YAZICI'DAN 18 MILYON TL
TRABZONSPOR, 2019-20'de Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'dan para kazanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin 16.5 milyon Euro + Edgar IE karşılığında gönderdiği, 25 maça çıktığı için de 1 milyon Euro daha aldığı 25 yaşındaki orta sahanın kontratında "2022- 23'te 1 maça 11'de çıkıp, 45 dakikadan fazla sahada kalırsa 1 milyon Euro ödenir" maddesi olduğu ortaya çıktı. Fırtına böylece 1 milyon Euro (18 milyon TL) daha kazanmış oldu.

ISLIK SESİNDEN KULAĞINI TIKADI
Trabzonspor taraftarı, dün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni doldurdu. Takımlarına müthiş destek veren bordo-mavili futbolseverler, Kopenhaglı futbolculara da zor anlar yaşattı. Rasmus Falk, ıslık sesinden dolayı kulaklarını elleriyle kapatmak zorunda kaldı.

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Gbamin Trabzon’da
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