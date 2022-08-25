Küçük takımlar haftada bir oynar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Austria Wien ile oynayacağı rövanş maçı öncesi dün basının karşısına çıktı. Portekizli hoca, 2-0 kazanılan ilk karşılaşmaya rağmen temkini elden bırakmayıp,dedi.Türk takımlarının Avrupa'da üç günde bir maç temposuna alışması gerektiğini söyleyen 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı,Antrenörler her oyuncudan faydalanmaya çalışıyor.Bu durum bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.Tecrübeli hoca, Szalai ve Osayi'ye teklif olup olmadığı sorusuna, "Bu konuda bilgim yok. Kim Min-Jae konusunda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ben isterim ki hiçbir oyuncu ayrılmasın. Ama transfer sezonu kapanmadan önce kararlar almamız gerekecek. Bizim için önemli oyuncular" yanıtını verdi. Joao Pedro'nın durumu içinse şunları söyledi: "Joao Pedro, buraya geldikten 2 gün sonra kas sakatlığı yaşadı. Ağır bir sakatlıktı. 1 ay maç oynayamadı. Adana Demirspor maçında onu riske etmedik. Önümüzdeki lig karşılaşmasında fiziksel olarak tamamen hazır olmasa da klinik anlamda hazır olacak."Jesus, yabancı sınırıyla ilgili soruya "Türkiye Ligi'nde olan ve alışmam gereken bir problem. Portekiz'de yabancı sınırı yoktu. Avrupa maçlarında bu açıdan rahatız. Kurallar daha farklı. Bir karar vermemiz gerek. 2 hafta süremiz var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Novak, Lemos, Berisha katkı verdiler. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar" yanıtını verdi.30 yıldır teknik direktörlük yaptığının altını çizen Jorge Jesus, futbola bakışını şöyle özetledi: "Kendimi geliştiriyorum. Futbolda yaratıcılık çok önemli. Oyuncular da yetenekleriyle doğarlar, antrenman yaparak gelişirler. Antrenörlük okulda öğrenilen bir şey değil. Herkesin kendi metodu var. Ben de yaratıcı olmaya çalışıyorum. Rakipleri anlayıp takımı hazırlamaya çalışıyorum."