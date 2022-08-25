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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Küçük takımlar haftada bir oynar

MUSTAFA NACAR
Küçük takımlar haftada bir oynar

"İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık ama bu, tur için garanti değil. O yüzden rövanşı da kazanmak istiyoruz." "Türk takımlarının üç günde bir maç temposuna alışması gerek. Büyük takımsanız ligde şampiyon olmalı, Avrupa'da yer almalısınız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Austria Wien ile oynayacağı rövanş maçı öncesi dün basının karşısına çıktı. Portekizli hoca, 2-0 kazanılan ilk karşılaşmaya rağmen temkini elden bırakmayıp, "Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık. Ama bu garanti değil. Kazanmak istiyoruz. Gruplara kalırsak 4. torbadan katılacağız. Zamanla 1. torbada olmamız gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için bu maçlar çok önemli" dedi.

TECRÜBEM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Türk takımlarının Avrupa'da üç günde bir maç temposuna alışması gerektiğini söyleyen 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Büyük takımsanız ligde şampiyon olmalı, Avrupa'da yer almalısınız. Küçük takımlar haftada 1 maç yapıyor. Trabzonspor ve Avrupa'da yarışan diğer takımların 3 günde bir maç oynamaya alışması gerek. Antrenörler her oyuncudan faydalanmaya çalışıyor. Tecrübem işimi kolaylaştırıyor. 11'den 5-6 oyuncu değiştiriyoruz ve kalitemiz düşmüyor. Bu durum bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.

SZALAİ VE OSAYİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Tecrübeli hoca, Szalai ve Osayi'ye teklif olup olmadığı sorusuna, "Bu konuda bilgim yok. Kim Min-Jae konusunda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ben isterim ki hiçbir oyuncu ayrılmasın. Ama transfer sezonu kapanmadan önce kararlar almamız gerekecek. Bizim için önemli oyuncular" yanıtını verdi. Joao Pedro'nın durumu içinse şunları söyledi: "Joao Pedro, buraya geldikten 2 gün sonra kas sakatlığı yaşadı. Ağır bir sakatlıktı. 1 ay maç oynayamadı. Adana Demirspor maçında onu riske etmedik. Önümüzdeki lig karşılaşmasında fiziksel olarak tamamen hazır olmasa da klinik anlamda hazır olacak."

YABANCI SINIRINA ALIŞKIN DEĞİLİM
Jesus, yabancı sınırıyla ilgili soruya "Türkiye Ligi'nde olan ve alışmam gereken bir problem. Portekiz'de yabancı sınırı yoktu. Avrupa maçlarında bu açıdan rahatız. Kurallar daha farklı. Bir karar vermemiz gerek. 2 hafta süremiz var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Novak, Lemos, Berisha katkı verdiler. Elimizde fazla opsiyon olmasını sağladılar" yanıtını verdi.

KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM
30 yıldır teknik direktörlük yaptığının altını çizen Jorge Jesus, futbola bakışını şöyle özetledi: "Kendimi geliştiriyorum. Futbolda yaratıcılık çok önemli. Oyuncular da yetenekleriyle doğarlar, antrenman yaparak gelişirler. Antrenörlük okulda öğrenilen bir şey değil. Herkesin kendi metodu var. Ben de yaratıcı olmaya çalışıyorum. Rakipleri anlayıp takımı hazırlamaya çalışıyorum."

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Küçük takımlar haftada bir oynar
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