Son dakika haberleri: Gerard Pique, Shakira sonrası yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira 12 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Bu ayrılığın ardından Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündeme gelmişti.
YENİ SEVGİLİSİ CLARA CHIA MARTI
Pique ise ayrılığın ardından yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile görüntülendi. Kosmos adlı şirketinde çalışan 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliğini saklamayan Pique'nin sevgilisi aynı zamanda takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşi. Geçtiğimiz günlerde ikili bir konserde görüntülenmişlerdi.
TAKIM ARKADAŞININ ANNESİYLE YAKALANMIŞTI
İspanyol basınının iddiasına göre Gerard Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle ilişki yaşarken Shakira'ya suç üstü yakalanmış ve birlikteliği sona ermişti.