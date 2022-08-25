Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Gerard Pique, Shakira sonrası yeni sevgilisiyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 25.8.2022 11:12

Son dakika haberleri: Gerard Pique, Shakira sonrası yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Son dakika haberleri: Gerard Pique, Shakira sonrası yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile ilişkisini sonlandıran Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique yeni aşka yelken açtı. Pique, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira 12 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Bu ayrılığın ardından Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündeme gelmişti.

YENİ SEVGİLİSİ CLARA CHIA MARTI

Pique ise ayrılığın ardından yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile görüntülendi. Kosmos adlı şirketinde çalışan 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliğini saklamayan Pique'nin sevgilisi aynı zamanda takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşi. Geçtiğimiz günlerde ikili bir konserde görüntülenmişlerdi.

TAKIM ARKADAŞININ ANNESİYLE YAKALANMIŞTI

İspanyol basınının iddiasına göre Gerard Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle ilişki yaşarken Shakira'ya suç üstü yakalanmış ve birlikteliği sona ermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
SON DAKİKA: Gülşen'den İmam Hatipliler için skandal sözler! O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
Emekli promosyonu hesaplama işlemleri katlanıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar 2022
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika haberleri bugün: EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Son dakika: Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var...
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Eğitim hamlesinin detayları belli oldu
Schengen vizesi çileye dönüştü! Randevu ve evrak sıkıntısı vatandaşı isyan ettirdi
iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
SON DAKİKA! Masterchef Türkiye ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2022 Masterchef eleme adayları kimler oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Gerard Pique, Shakira sonrası yeni sevgilisiyle görüntülendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA