Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kanarya yüksek uçuyor
Giriş Tarihi: 26.8.2022

Kanarya yüksek uçuyor

VOLKAN DEMİR
Kanarya yüksek uçuyor

Viyana’da aldığı 2-0’lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ile perdeyi açtı. Genç yıldıza asisti yapan İrfan Can duble ile keyfi katladı. Mert skoru ilan etti. Rakibin tek golü bir dakikalık dalgınlıkta Martins’ten geldi

KURAYA 3. TORBADAN GİRECEK F.BAHÇE'NİN GRUBU BUGÜN İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK
Serin bir ağustos akşamı, Fenerbahçeliler için ancak bu kadar güzel olabilirdi... Hem tribündeki hem de ekran başındaki taraftarlar 2-0'ın rövanşında hayli eğlenceli bir 90 dakika geçirdi. Tribünler, tur Viyana'da neredeyse geçilmiş olmasına rağmen tıklım tıklımdı. Jesus'un klasikleşen rotasyonuna rağmen, takım tribünlere gelen 40 bin kişiye adeta resital sundu. Açılışı İsmail Yüksek yaptı... Sol ayağıyla vurduğu top savunmanın yardımıyla fileleri buldu: 1-0... Ardından İrfan Can çıktı sahneye. Arka direkte kendini unutturup farkı ikiye çıkardı. Devreye girerken Martins'in sayısı çok bir şey ifade etmedi. İkinci yarıda Fenerbahçe fırtınası sürdü. İrfan Can Kahveci'nin Messi'yi andıran golünün ardından Mert Hakan'dan De Bruyne'den esintiler sunarak 4 yaptı. Fenerbahçe hem kazanıyor hem geniş kadronun avantajıyla yorulmuyor. Bu rotasyon dengesi ve galibiyetler devam ederse hem ligde hem Avrupa'da hayli iddialı bir takım ortaya çıkacak gibi.

JESUS'UN 'BÜYÜK' FENERBAHÇESİ
Austria Wien maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında 'Küçük takımlar haftada bir oynar. Büyük takımsanız ligde şampiyon olmalı, Avrupa'da da yer almalısınız" diyen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si hocasının felsefesini ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler 3 günde bir maça çıktığı Ağustos ayında dün itibariyle oynadığı 7 karşılaşmayı da kaybetmedi. Ligde Ümraniye, Avrupa'da da Slovacko ile berabere kaldı

HOCANIN GÜVENİ SAHAYA YANSIYOR
Mert Hakan Yandaş dün skoru ilan eden golü attı, maç sonu şunları söyledi: "En ufak oyuncudan en yaşlısına kadar 5 dakika ise 5 dakika oynayıp herkes üzerine düşeni yapacak. Hocamızın herkese görev vermesi herkese güvendiğini gösteriyor, bu da sahaya yansıyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle || Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - FULL HD
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. bölüm full izle || Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle kesintisiz tek parça - FULL HD
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya yüksek uçuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA