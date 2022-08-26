Kanarya yüksek uçuyor

Viyana’da aldığı 2-0’lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ile perdeyi açtı. Genç yıldıza asisti yapan İrfan Can duble ile keyfi katladı. Mert skoru ilan etti. Rakibin tek golü bir dakikalık dalgınlıkta Martins’ten geldi
KURAYA 3. TORBADAN GİRECEK F.BAHÇE'NİN GRUBU BUGÜN İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK Serin bir ağustos akşamı,Fenerbahçelileriçin ancak bu kadargüzel olabilirdi...Hem tribündeki hemde ekran başındakitaraftarlar 2-0'ın rövanşındahayli eğlenceli bir 90 dakika geçirdi.Tribünler, tur Viyana'da neredeyse geçilmişolmasına rağmen tıklım tıklımdı. Jesus'unklasikleşen rotasyonuna rağmen,takım tribünlere gelen 40 bin kişiyeadeta resital sundu.Açılışı İsmail Yüksek yaptı... Sol ayağıylavurduğu top savunmanın yardımıylafileleri buldu: 1-0... Ardından İrfan Cançıktı sahneye. Arka direkte kendini unutturupfarkı ikiye çıkardı.Devreye girerken Martins'in sayısıçok bir şey ifade etmedi. İkinci yarıdaFenerbahçe fırtınası sürdü. İrfanCan Kahveci'nin Messi'yi andırangolünün ardından Mert Hakan'dan DeBruyne'den esintiler sunarak 4 yaptı.Fenerbahçe hem kazanıyor hem genişkadronun avantajıyla yorulmuyor. Burotasyon dengesi ve galibiyetlerdevam ederse hem ligde hemAvrupa'da hayli iddialı bir takımortaya çıkacak gibi.
JESUS'UN 'BÜYÜK' FENERBAHÇESİ Austria Wien maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında'Küçük takımlar haftada bir oynar. Büyük takımsanız ligdeşampiyon olmalı, Avrupa'da da yer almalısınız" diyen JorgeJesus'un Fenerbahçe'si hocasının felsefesini ortaya koyuyor.Sarı-lacivertliler 3 günde bir maça çıktığı Ağustos ayındadün itibariyle oynadığı 7 karşılaşmayı da kaybetmedi. LigdeÜmraniye, Avrupa'da da Slovacko ile berabere kaldı
HOCANIN GÜVENİ SAHAYA YANSIYOR
Mert Hakan Yandaş dün skoru ilan eden golü attı, maç sonu şunları söyledi: "En ufak oyuncudan en yaşlısına kadar 5 dakika ise 5 dakika oynayıp herkes üzerine düşeni yapacak. Hocamızın herkese görev vermesi herkese güvendiğini gösteriyor, bu da sahaya yansıyor."