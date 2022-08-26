Kanarya yüksek uçuyor

KURAYA 3. TORBADAN GİRECEK F.BAHÇE'NİN GRUBU BUGÜN İSTANBUL'DA BELLİ OLACAKHem tribündeki hemde ekran başındakitaraftarlar 2-0'ın rövanşındahayli eğlenceli bir 90 dakika geçirdi.tur Viyana'da neredeyse geçilmişolmasına rağmen tıklım tıklımdı.İsmail Yüksek yaptı...savunmanın yardımıylafileleri buldu: 1-0... Ardından İrfan Cançıktı sahneye. Arka direkte kendini unutturupfarkı ikiye çıkardı.girerken Martins'in sayısıçok bir şey ifade etmedi. İkinci yarıdaFenerbahçe fırtınası sürdü.ardından Mert Hakan'dan DeBruyne'den esintiler sunarak 4 yaptı.hem kazanıyor hem genişkadronun avantajıyla yorulmuyor.Mert Hakan Yandaş dün skoru ilan eden golü attı, maç sonu şunları söyledi: "En ufak oyuncudan en yaşlısına kadar 5 dakika ise 5 dakika oynayıp herkes üzerine düşeni yapacak. Hocamızın herkese görev vermesi herkese güvendiğini gösteriyor, bu da sahaya yansıyor."