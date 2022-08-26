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Giriş Tarihi: 26.8.2022 17:52

Newcastle United, Alexander Isak'ı transfer etti

AA
Newcastle United, Alexander Isak’ı transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Real Sociedad'ın İsveçli santrforu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Newcastle United, Real Sociedad'ın İsveçli santrforu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Newcastle United, Isak'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ama İngiliz basını, transferin maliyetinin ekstra ödemelerle 60 milyon sterlinin üstüne çıkabileceğini öne sürdü.

İsveç Milli Takımı formasını 37 kez giyen Isak, 2019-2020 sezonundan beri oynadığı İspanyol kulübü Real Sociedad'da 132 maça çıktı ve 44 gol attı.

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Newcastle United, Alexander Isak'ı transfer etti
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