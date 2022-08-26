Yiğido Avrupa’da kulvar değiştirdi

Avrupa Ligi play-off rövanşında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 3-1 yenildiği Malmö'ye dün de 2-0 kaybetti ve elendi. Maça hızlı girmek isteyen ekibimiz rakip ceza alanı içinde etkili olamadı. 25. dakikada gelişen ilk yarının en etkili atağında Gradel'in soldan ortasına Malmö defansı Yatabare'den önce müdahale etti.69. dakikada Yatabare ile gole yaklaşan Sivasspor karşısında Malmö, Birmancevic (76) ve Thelin'in (89) golleri ile maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Sivasspor, Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bana göre çok iyi futbol oynadık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Erkenden bir gol atabilseydik, daha farklı olacaktı. Malmö de çok iyi ve disiplinli bir takım. Onun için hata yaptığın zaman bu tür maçlarda kesinlikle affetmezler" dedi.