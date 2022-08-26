Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yiğido Avrupa’da kulvar değiştirdi
Giriş Tarihi: 26.8.2022

Yiğido Avrupa’da kulvar değiştirdi

Yiğido Avrupa’da kulvar değiştirdi

Deplasmanda 3-1 yenildiği Malmö’ye evinde de kaybeden DG Sivasspor, Avrupa Ligi’ne veda ederken yoluna Konferans’ta devam edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 3-1 yenildiği Malmö'ye dün de 2-0 kaybetti ve elendi. Maça hızlı girmek isteyen ekibimiz rakip ceza alanı içinde etkili olamadı. 25. dakikada gelişen ilk yarının en etkili atağında Gradel'in soldan ortasına Malmö defansı Yatabare'den önce müdahale etti. 42'de Gradel bu sefer Leke James'i kaçırmak istese de araya yine defans girdi. 69. dakikada Yatabare ile gole yaklaşan Sivasspor karşısında Malmö, Birmancevic (76) ve Thelin'in (89) golleri ile maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Sivasspor, Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

BİR GOL ATABILSEK FARKLI OLURDU
DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bana göre çok iyi futbol oynadık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Erkenden bir gol atabilseydik, daha farklı olacaktı. Malmö de çok iyi ve disiplinli bir takım. Onun için hata yaptığın zaman bu tür maçlarda kesinlikle affetmezler" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle || Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - FULL HD
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. bölüm full izle || Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle kesintisiz tek parça - FULL HD
ARKADAŞINA GÖNDER
Yiğido Avrupa’da kulvar değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA