İstanbulspor 3 puanla tanıştı! Alanyaspor evinde kayıp...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası oynanmaya devam ediyor.
Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor, 49. dakikada Ethemi'yle bulduğu gol sonrası karşılaşmada 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
85'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'e Abazaj'ın sert müdahalesinin ardından maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias'ın penaltı vuruşunu kaleci David kornere tokatladı. Penaltı pozisyonunda müdahalesinden dolayı sarı kart gören Abazaj penaltı sonrasında yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İstanbulspor bu golle, Süper Lig'de 17 yıl aradan sonra yeniden golle buluştu.