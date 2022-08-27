Türk futbolunda Avrupa için tehlike çanları çalıyor

Salı akşamı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Maccabi Haifa, Sırpların güçlü takımı Kızılyıldız'ı; çarşamba da Konferans Ligi'nde Hapoel Beer Sheva, Universitatea Craiova'yı saf dışı bırakarak gruplara kaldı. Bu başarısıyla İsrail, hanesine 1.350 gibi yüksek bir puan yazdırıp, bizi (22.700) geçmeyi başardı. Bir diğer rakibimiz Kıbrıs Rum Kesimi de (22.075) takımlarının başarısıyla aramızdaki farkı 0.625'e düşürdü.